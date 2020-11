În prag de autorizare, vaccinul Pfizer anti-Covid-19 a început să fie transportat de avioanele United din SUA în Europa

United Airlines a început să efectueze zboruri charter pentru a transporta vaccinul realizat de compania americană Pfizer în locuri-cheie. Astfel, după aprobarea rapidă, așteptată în a doua jumătate a lunii decembrie, potrivit estimărilor, distribuția va fi făcută mult mai rapid, dezvăluie publicația Wall Street Journal, citată de Fox News.

Este un pas important făcut de compania pharma pentru a se asigura că distribuția vaccinului va fi una eficientă, după ce va obține aprobarea Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a SUA, dar și a Agenției Europene a Medicamentului (EMA), pentru distribuția în UE.

Termenul estimat în acest moment este a doua jumătate a lunii decembrie, cum a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acum câteva zile.

Potrivit jurnaliștilor de la Wall Street Journal, Pfizer și-a extins capacitatea de stocare la punctele de distribuție din has expanded storage capacity at specific distribution sites in Pleasant Prairie, statul american Wisconsin, și Karlsruhe, Germania. Compania farmaceutică ar putea utiliza valize frigorifice ce vor fi transportate cu ajutorul avioanelor sau camioanelor, pentru a distribui vaccinul în întreaga lume.

Avioanele United vor zbura între Aeroportul Internațional Bruxelles și Aeroportul Internațional Chicago O’Hare ca parte a „primului transport aerian în masă al unui vaccin”, mai notează The Wall Street Journal.

Transportul vaccinului, o provocare

Vaccinul anti-COVID efectuat de Pfizer este transportat în valize speciale, acesta având o condiție de păstrare la minus 70 de grade. Este unul dintre motivele pentru care distribuţia acestuia se anunţă marea provocare.

sursa: foxnews.com, libertatea.ro