Informare meteo: Vreme deosebit de rece, ninsori la munte și vânt puternic până joi

În weekendul 25 – 26 septembrie, Parcul Arini din Sebeș va fi gazda unui eveniment inedit, potrivit pentru întreaga familie: Expoziția Chinologică Internațională „Royal Crown Trophy”.

Căței din 100 de rase standardizate de Federația Chinologică Internațională se vor întrece, la Sebeș, pentru câștigarea celui mai râvnit titlu, acela de Supreme Best In Show al expoziției Royal Crown Trophy. Acest eveniment internațional de frumusețe canină are o lungă tradiție în județul Alba și reunește peste 250 de proprietari din 13 țări europene. Arbitrii internaționali vor analiza și evalua fiecare cățel pe baza standardelor și caracterului și vor avea dificila misiune de a selecta câte un singur exemplar din fiecare rasă, din care va fi ales apoi cel mai bun exemplar al grupei. La final, doar unul poate câștiga, iar acela va fi cel mai frumos cățel al expoziției. Vor fi prezenți căței de la vârste fragede de 3-6 luni – în clasa baby, până la campioni internaționali sau de peste 10 ani – în clasa veteran.

Competiția este înscrisă în calendarul internațional al competițiilor canine și se desfășoară după regulamentul Asociației Chinologice Române și Federației Chinologice Internaționale.

La evenimentul de la Sebeș și-au anunțat participarea proprietari ai unor exemplare canine provenind din 13 țări: România, Austria, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria.

Publicului i-au fost rezervate, de asemenea, câteva concerte surpriză, iar copiii sunt așteptați să se bucure de un mic parc de distracții.

Important: Evenimentul se va derula cu respectarea legislației în vigoare privitoare la pandemia de Covid-19.

Program:

Parcul Arini

Sâmbătă, 25 septembrie 2021

Orele 10:00 – 13:00 – Arbitraje la ringuri expoziție națională C.A.C.

Orele 14:00 – 17:00 – Arbitraje la ringuri expoziție internațională C.A.C.I.B.

Ora 17:30 – Best in Show

Ora 18:00 – Concerte: Analia Selis & Mariano Castro, Alexandra & Greenline Band, Școala de Muzică „Do Re Mi”

Duminică, 26 septembrie 2021

Orele 10:00 – 13:00 – Arbitraje la ringuri expoziție internațională C.A.C.I.B.

Ora 13:30 – Best in Show și Supreme Best in Show (cel mai frumos câine al expoziției)

Ora 14:00 – Concerte: Dublu Click, Nexxt Band, Red Ravine Band