Întâlnire între instituțiile din sistemul national de apărare, la Prefectura Alba. Este posibil un aflux ridicat de refugiați

Turnul TV din Kiev a fost lovit în urmă cu câteva momente de către armatele rusești. Alarmele au început să sune, iar la Kiev și una dintre rachete a lovit turnul TV.

Imaginile cu turnul lovit au fost făcute public pe canalul de Twitter, al NEXTA, care a publicat o poză cu turnul și o coloană mare de fum care se ridică din zona construcției.

De asemenea într-un alt video se poate observa cum turnul a fost lovit.

Potrivit jurnalistului Illia Ponomarenko, de la The Kyiv Independent, autoritățile încearcă să repare distrugerile cauzate de atac și să reînceapă transmisia TV.

Cel puţin cinci oameni au murit, iar alţii au fost răniţi în urma atacului rus care a vizat un turn de televiziune şi de telecomunicaţii din Kiev, anunţă autorităţile ucrainene, citate de cotidianul Le Figaro.

„Potrivit datelor preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite în atacul asupra turnului de televiziune”, a comunicat Ministerul ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă.

Armata rusă a efectuat, marţi după-amiază, bombardamente în zona unui turn de televiziune şi telecomunicaţii din Kiev, afirmă surse locale citate de posturile de televiziune CNN şi BBC News.

Ministerul ucrainean de Interne a confirmat atacul în zona turnului de televiziune. „Posturile tv nu vor funcţiona o perioadă. Sistemele secundare de recepţie pentru anumite posturi tv vor fi activate în scurt timp”, a comunicat Ministerul de Interne de la Kiev.

Conform BBC News, nu este clar dacă turnul a fost lovit direct, dar este cert că instalaţiile de la baza structurii de telecomunicaţii sunt afectate de bombardamente, fiind foarte mult fum în zonă.

One more video from #Kyiv pic.twitter.com/nxci2DaCy9

„AVERTIZARE! Intrarea în hardware-ul radiodifuzorului de pe turnul TV. Pentru o vreme, canalele nu vor funcționa. În viitorul apropiat, va fi inclusă difuzarea de rezervă a unor canal”, a transmis ministerul de interne după bombardarea turnului TV din Kiev.

Marți, ministerul rus al Apărării a avertizat că mai multe obiective strategice ale Kiev-ului vor fi atacate.

Sunt vizate locații aparținând serviciului de securitate al Ucrainei și unei unități de operațiuni speciale. Mai mult de atât primarul Kievului a spus că „inamicul se află la periferia capitalei”.

În acest context s-a instaurat panica printre civili. Oamenii fug către gara centrală pentru a prinde un tren cu care să plece din oraș.

Ministerul rus a susținut că obiectivul din spatele atacurilor de marți este „de a preveni” atacuri informaționale la adresa Rusiei. De asemenea, persoanele aflate în apropierea respectivelor locații sunt îndemnate să părăsească zona.

Video of the shelling of the TV tower.#Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022