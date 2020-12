Investiție de peste 5,5 milioane de lei în străzi și canalizare la Blaj, pentru ansamblul de locuințe din zona lacului Chereteu

Marius Moga și Sebastian Dobrincu și-au unit forțele și vor să revoluționeze producția video din România, dar și de peste hotare.

Primul este compozitor de succes, cu sute de melodii la activ și colaborări internaționale cu cei mai în vogă artiști ai momentului.

Ce de-al doilea este unul dintre cei mai de succes programatori din Silicon Valley și cel mai tânăr milionar român.

Cei doi au adus în România tehnologia viitorului în ceea ce privește modul în care un videoclip, un scurt metraj sau chiar un film pot fi produse.

Mai exact este vorba despre un concept care îmbină realitatea cu lumea virtuală, iar totul poate fi realizat într-un singur studiou, limita fiind impusă doar de creativitatea designerilor.

Am stat de vorba cu Marius Moga care a explicat pentru alba24.ro în ce mod va revoluționa proiectul lor producția video.

Ce este platforma ireal.ro și cum îmbină aceasta VR (realitatea viturală) și AR (realitatea augumentată)

Pentru a realiza un videoclip muzical clasic, cu ajutorul tehnologiei existente în prezent, este nevoie de o mulțime de locații reale în care trebuie să se filmeze.

Echipa de producție trebuiă să ia la pas orașul în care se filmează și să identifice locurile în care trebuie să filmeze.

Spre exemplu dacă ai nevoie de o gară, un depozit, o clădire abandonată, o stație de metrou, malul unei mări, marginea unei păduri, o întreagă echipă de producție de la cameramani, tehnicieni, echipă de machiaj, regizor și artiști trebuie să meargă din loc în loc și să filmeze.

Prin tehnologia utilizată de Marius și Sebastian totul se petrece într-un singur studiou.

Tehnologia a fost folosită în remake-ul melodiei ”Oficial îmi merge bine”

Acest lucru poate fi posibil cu ajutorul unor ecrane LED de mari dimensiuni, care au înlocuit vechile ”ecrane verzi” pe care până acum se proiectau doar imagini statice.

Atunci când camera de filmare este mișcată spre stângă, imaginea merge spre stânga și invers, atunci când merge spre dreapta, la fel merge și imaginea.

Mai exact, experiența are loc în timp real și le permite producătorilor să dezvolte întregi ”hărți” sau locații, în funcție de zona în camera este îndreptată.

Concerte live realizate în realitatea virtuală pe care utilizatorii le pot urmări din confortul casei

De asemenea tehnologia poate fi folosită și în concertele care sunt transmise live.

Mai exact, din conforul casei, de pe un telefon, o tabletă sau un laptop, fanii pot participa la un concert susținut de artiștii favoriți care sunt filmați live în studio, prin tehnologia adusă de Marius și Sebastian.

Acest fapt a fost realizat deja de cei doi, într-un concert virtual la care au participat cei mai în vogă artiști ai momentului precum: Irina Rimes, Delia, Grasu XXL, Alina Eremie.

Cum au ajuns cei doi să colaboreze

Ideea celor doi a venit odată cu pandemia de coronavirus. Aceștia și-au dat seama ca au nevoie de un concept nou de a realiza clipuri video, în spații restrânse și fără prezența fizică a unui grup mare de persoane.

Dar mai ales, după cum a declarat și Marius Moga pentru alba24.ro, cei doi și-au urmărit pasiunile din copilărie: Marius a vrut să fie programator, iar Sebastian artist, iar când cei doi s-au întâlnit, dorințele din copilărie s-au transformat într-o idee de afacere.

”Colaborarea dintre noi doi a început când el (n.r. Sebastian Dobrincu) a venit la mine și mi-a spus că am reușit pe IT, dar visul meu era să fac muzică, iar eu i-am spus că <<să știi că și eu voiam să intru la informatică, dar ce să vezi am reușit să fiu producător>> și atunci prin startup-ul ireal.ro și ce mai vrem să construim practic ne întoarcem fiecare la ce ne place”, a declarat acesta în timpul interviului.

Planuri de viitor

Întrebat de reporterul alba24.ro dacă au de gând să rămână în România sau să meargă în SUA, Marius Moga a spus că alături de Sebastian Dobrincu se vor extinde cu tehnologia proiectului acolo unde va fi cererea mare.

Însă, acesta a mai spus că sunt foarte multe proiecte video care se pot filma în București, folosind tehnologia lor, pe modelul filmelor realizate de Hollywood care au fost filmate în România.