IPJ Alba: „Protejați-vă locuința, autoturismul și afacerea”. Acțiuni de informare privind prevenirea furturilor, la Alba Iulia

Cei 101 de profesori din Alba care au susținut în 22 iulie proba scrisă în cadrul examenului de Definitivat 2020 au aflat astăzi, alături de colegii din țară, primele rezultate.



Proba scrisă a fost organizată pentru 26 de specializări în Alba, majoritatea educatori și învățători. Anul acesta, este și o medie de 10. O educatoare din Șugag a reușit performanța notelor maxime atât la proba scrisă, cât și la portofoliu și inspecții.

70 dintre cei 101 de candidați din Alba au luat examenul (au avut cel puțin media 8).

Rezultatele au fost publicate cu o zi înainte față de calendarul anunțat oficial. MEC anunța înainte de examen că în perioada 29-30 iulie se pot depune contestații.

Rezultatele au fost publicate AICI.

Mai jos, listele cu rezultatele din ALBA:

Reamintim că patru candidați dintre cei 112 cu drept de participare la proba scrisă în cadrul examenului de definitivare în învățământ au absentat de la testare, iar alți 7 s-au retras.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Prin Definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, potrivit metodologiei de examen.