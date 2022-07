IPJ Alba: Recomandări pentru șoferi, pe timp de caniculă. Cum poate fi redus riscul de a fi implicați în evenimente negative

Tânărul om de știință român Sergiu Paşca, originar din Aiud, profesor asistent de psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la Universitatea Stanford din SUA, a vorbit la TED 2022, în Vancouver, într-o sesiune alături de alte nume precum Bill Gates, Jason W. Chin, Juliet Schor, Bevy Smith, Shankar Vedantam.

Discuția a plecat de la faptul că prin creșterea circuitelor neuronale vii ale creierului uman în mediile de laborator, putem obține o nouă perspectivă asupra biologiei umane și putem deschide o nouă eră a cercetării și tratamentului tulburărilor cerebrale.

Ce a spus Sergiu Pașca, la TED 2022

Într-un articol publicat pe blocul celor de la TED, au fost comprimate câteva dintre ideile exprimate de Segiu, în plen. Le redăm mai jos.

”Deși am studiat modul în care creierul uman funcționează cercetând cum funcționează creierul altor animale, funcționarea complicată a creierului uman – și tulburările creierului uman – rămân un mister.

Toate acestea s-ar putea schimba datorită noilor cercetări asupra organoizilor creierului, care sunt aglomerări celulare vii de țesut neural.

Organoizii creierului sunt cultivați prin transformarea celulelor pielii în celule stem, apoi instruindu-le pe acele celule stem să se organizeze în structuri care au legătură cu creierul.

Organoizii pot fi apoi combinați în ansambluri, creând circuite vii în miniatură care ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează biologia și activitatea creierului.

Dezvoltarea de tratamente pentru tulburări ale creierului, cum ar fi autismul și schizofrenia, este deosebit de dificilă, deoarece nu suntem capabili să accesăm sau să reproducem țesutul creierului viu de la pacienți – până acum.

Prin creșterea și studierea acestor circuite neuronale, ne putem revoluționa înțelegerea funcționării, evoluției și bolii creierului uman”.

La eveniment au vorbit, alături de Sergiu, personalități relevante precum Elon Musk, Bill Gates sau Al Gore.

Cercetări avansate la Stanford

Din 2014, Pașca conduce un laborator la Universitatea Stanford. Cercetările sale sunt considerate pași mari pe care lumea științifică îi face spre o mai bună diagnosticare și tratare a unor boli neuropsihiatrice, ca epilepsia, autismul sau schizofrenia.

Românul a fost cel care a arătat pentru prima dată că organoizii pot fi puși laolaltă și pot forma ansambluri cerebrale. Mai mult, acest ansambluri sunt capabile să activeze generarea de circuite neuronale.

El nu promite nici un leac minune, dar consideră că există mari șanse ca unele forme de autism, de exemplu, să fie reversibile.

Sergiu Pașca, în elita mondială a cercetătorilor tineri

Sergiu Pașca a realizat o serie de cercetări revoluționare, obținând neuroni din celule de piele prelevate de la pacienți cu tulburări genetice ale creierului.

Laboratorul său a fost pionier al unei platforme modulare cunoscute sub numele de „asambloide” pentru a studia interconectarea creierului uman – o muncă salutată la nivel internațional ca fiind „vârful de lance al cercetării cu celule stem” de către revista Nature și recunoscută cu un premiu Breakthrough in Life Sciences Award de către Falling Walls în 2020.

Profesor la Universitatea Stanford, a fost numit „vizionar în medicină și știință” de către The New York Times și a primit numeroase premii și distincții, inclusiv Premiul Vilcek pentru promisiune biomedicală creativă în 2018, Premiul Judson Daland al Societății Americane de Filosofie în 2021 și Premiul IBRO-Kemali pentru neuroștiință în 2022.

Tânărul savant din Aiud a fost numit și ”Cercetătorul anului 2021” de Societatea de Cercetare în domeniul Schizofreniei.

Foto: Sergiu P. Pasca speaks at Session 6 of TED2022: A New Era on April 12, 2022 in Vancouver, BC, Canada. (Photo: Ryan Lash / TED