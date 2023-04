Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru din Alba Iulia, calificată la Roland Garros. ”Am lăsat ultima picătură de energie pe teren”

Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru din Alba Iulia a reușit performanța de calificare la turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Vestea a fost confirmată de sportivă, pentru Alba24.ro.

Aflată în TOP 250 WTA, Miriam reprezintă Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în toate competițiile organizate de asociația la nivel mondial.

Vezi VIDEO INTERVIU cu jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru. De pe zgura din Alba Iulia, la turnee internaționale și spre Roland Garros

Miriam: ”Sunt foarte mândră că am reușit. Nu mă voi opri aici”

Mă bucur mult pentru ce am realizat aceste două săptămâni! Știam că sunt ultimele turnee care se puncteaza pentru Roland Garros și am tras foarte mult. Am lăsat ultima picătură de energie pe teren.

Am jucat 27 de seturi, 9 meciuri o semifinală, o finală și sunt foarte mândră că am reușit sa trec peste multe obstacole și să mă calific pentru prima dată la un turneu de Grand Slam! Nu mă voi opri aici”, a declarat Miriam, pentru Alba24.ro.

Performanță de excepție

Anunțul privind calificarea sportivei a fost făcut și de primarul Gabriel Pleșa.

”Am avut bucuria de a afla astăzi, direct de la Miriam Bulgaru, o sportivă de excepție a clubului CSM Unirea Alba Iulia, pe care, personal, o admir și o respect foarte mult, vestea extraordinară a calificării sale certe la Turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

Performanța, absolut notabilă, în contextul în care Miriam este a opta româncă, și singura ardeleancă din clasamentul general WTA în care va urca undeva către locul 220, în urma performanțelor recente.

Mă bucură enorm ascensiunea singurei albaiulience care va juca la acest grandios turneu, iar evoluția ei din ultimul timp ne onorează. Îi promit că în mine va avea și în viitor, nu doar un suporter fidel ci și un sprijin constant în cariera sa sportivă.

Felicitări, Miriam! La mai mare!”, a anunțat primarul.

