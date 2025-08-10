LIVE VIDEO: Radu Valahu versus Titanul Șoselelor, la Alba Iulia. Demonstrație de forță în Șanțurile Cetății Alba Carolina

Radu Valahu încearcă o nouă demonstrație de forță la Alba Iulia, în cadrul Truck Tuning Art 2025. Duminică, 10 august acesta îl va avea drept ”adversar” pe Titanul Șoselelor, un autocamion încărcat.

Demonstrația de forță are loc în Șanțurile Cetății Alba Carolina. În urmă cu o zi, Valahu, a tras un alt autocamion în care se aflau în jur de 40 de persoane.

Duminică, 10 august, sub soarele arzător, zi în care meteorologii au anunțat temperaturi foarte ridicate pentru județul Alba, Valahu a început o nouă demonstrație de forță.

Programul de duminică

orele 14.00-16.00 Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Programul de duminică continuă cu un concurs de skanderberg, iar în jurul orei 17.00 cu premierea celor mai frumoase camioane.

Concursul este arbitrat de arbitrul internațional Roxana Avram Georgescu (Valahița) – open fără limită de greutate pentru șoferii prezenți la festival. Câștigătorii concursului vor primi premii după cum urmează: Locul I, Locul II și Locul III.

ora 16.00 Festivitate de premiere și licitația cu scop caritabil #HaiSaAjutam. Va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care și-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.

Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show – Cel mai tare din Cetate , precum si acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către primar Pleșa Gabriel , acordat celui mai votat camion de către public.

ora 17.00 Pregătire pentru ieșirea din Cetate

ora 18.00 Încheierea festivalului și plecarea în coloană pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

