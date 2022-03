Kremlinul anunță că Rusia și Ucraina desfășoară de câteva zile negocieri prin videoconferință. Între timp, armata rusă atacă

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat sâmbătă că Vladimir Medinski, consilier al preşedintelui Putin, conduce delegaţia rusă în discuţii prin videoconferinţă cu Ucraina, care se desfășoară de câteva zile.

„Din partea noastră, delegaţia este condusă în continuare de Medinski”, a spus purtătorul de cuvânt, dezvăluind că ambele părţi în conflict au avut mai multe întâlniri în acest format, scrie agenția EFE, care preia o știre a agenției TASS.

Până acum nu se ştia că cele două părţi negociează prin videoconferinţă, menționează Agerpres.

Vladimir Medinski este oficialul care a condus delegația rusă și la cele trei runde de discuții față în față care au avut loc până acum.

Sunt 18 zile de când armata lui Putin a început invazia în Ucraina. În cursul nopții au răsunat din nou sirenele în mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat în această dimineață Liov și Herson. Sunt explozii și în Ivano-Frankivsk.

Un bloc de locuințe din Cernihov a fost distrus în timpul unui atac aerian al forțelor ruse, a anunțat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Cel puțin o persoană a fost ucisă și o altă a fost rănită în atac, potrivit sursei citate. Șapte civili au fost salvați.

At night the occupiers hit a high-rise building in #Chernihiv. pic.twitter.com/xfLeEYa82I

— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022