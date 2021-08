Liberalul Dan Vîlceanu este noul ministru de Finanțe al Guvernului Cîțu, în ciuda poziției exprimate de Ludovic Orban

În perioada 27-29 august, la Alba Iulia se desfășoară a opta ediție a Festivalului Roman Apulum: Fondarea”. Vor fi parade cu ”daci” și ”romani”, lupte cu gladiatori, tabere antice, târg de sclavi, pentatlon dacic, dansuri antice, paradă cu torțe.



Festivalul de reenactment istoric revine la Alba Iulia, după un an de pauză din cauza pandemiei de COVID.

Timp de trei zile, Apulumul antic va fi readus la viață, iar publicul se va putea bucura de momente unice, asistând la adevărate lecții de istorie vie.

Participă trupe de reenactori Alba Iulia, Constanța, Pitești, Sibiu, Baia Mare, Cluj-Napoca, dar și din Bulgaria și Croația.

PROGRAM FESTIVALUL ROMAN APULUM. FONDAREA

Ediția a VIII-a, 27-29 august 2021

VINERI, 27 august

16.00 – Expoziție: Figlina lateraria legionis, Muzeul Național al Unirii (custode dr. Dan Anghel) – Muzeul Național al Unirii

16.30 – Prezentare de carte – Conf. dr. Sorin Nemeti (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) – The Dacians in the Roman Empire. Provincial Constructions, autori: Sorin Nemeti, Dan Dana, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Luciana Nedelea, Timea Varga, Cluj-Napoca, Mega PublishingHouse, 2019 – Muzeul Național al Unirii

17.00 – Conferință științifică – Sala Unirii. Prezentări:

Dr. Anca Timofan (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia), Descoperiri arheologice recente în situl roman Apulum. “Orașul de sub oraș”

Prof. dr. Alexandru Diaconescu (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), ing. Mircea Cosma (Deva) – Reconstituirea 3D animată a forului traianic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, cu scopul realizării unui joc interactiv. Demonstrație.

conf. dr. Dan Ungureanu (Universitatea “Aurel Vlaicu”Arad) -Substratul limbii române. De unde vine și ce ne spune despre istoria șioriginealimbiiromânilor?

DankoCosic (Director Programe, DanubeCompetence Center Belgrad) – „European Cultural Rute RER&DWR”

SÂMBĂTĂ, 28 august

11.00 – 11.20 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului – Esplanada Catedralei Romano-Catolice – Fondarea orașului Apulum

11.20 –11.30 Parada războinicilor romani și daci – Esplanada Catedralei Romano-Catolice și Strada Mihai Viteazul

11.30 –21.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Plante dacice, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul) – Platou strada Militari – tabăra romană, Curtea Palatului copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

12.00 – 13.00 – Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum – pornire de la Muzeul Principia

16.30 – 19.00 – Prezentări și demonstrații militare ale trupelor participante:

Vivat Tomis (Constanța); Historia Renascita (Pitești); Veteres Milites (Sibiu); Omnis Barbaria (Baia Mare); Terra Dacica Aeterna (Cluj Napoca); Legio I Italica (Svishtov, Bulgaria); DioklecijanovaLegia (Split, Croația); Garda Apulum (Alba Iulia) – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

20.30- 21.00 – Lupte de gladiatori – Ludus Ursus și Ludus Apulensis – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

21.00-21.45 – Dansuri antice – Magna Nemesis, Eurythmia și Nimfele Daciei – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

21. 45-22.00 – Parada cu torțe – strada Mihai Viteazul

DUMINICĂ, 29 august 2021

10.30 – 17.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Plante dacice, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul) – Platou strada Militari – tabăra romană, Curtea Palatului copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

11.00 – 12.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum – pornire de la Muzeul Principia

11.00-12.30 – Competiție sportivă/pentatlon antic – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

16.30-17.00 – Târg de sclavi – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

17.00-17.30 – Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane, Războinicii barbari – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

17.30-18.00 – Marea confruntare – Esplanada Catedralei Romano-Catolice

18.00-18.15 – Parada trupelor. Închiderea festivalului – Esplanada Catedralei Romano-Catolice și Strada Mihai Viteazul