Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a vizitat duminică Băile Sărate de la Ocna Mureș, înainte de deschiderea pentru public

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a vizitat duminică Băile Sărate de la Ocna Mureș, inaugurat anul trecut, a anunțat președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

”Baza de tratament și agrement, cea mai modernă investiție publică în domeniul balnear din România, pune în valoare potenţialul terapeutic şi turistic deosebit al zonei, Ocna Mureş devenind un punct de reper în peisajul turistic şi balnear naţional.

Îi mulțumim domnului Nicolae Ciucă pentru ajutorul oferit din funcția de prim-ministru pentru realizarea acestui vis măreț al ocnamureșenilor și pentru parteneriatul său cu fiecare localitate din județul Alba, în beneficiul oamenilor dragi de aici” a precizat Dumitrel, pe contul său de Facebook.

Fostul premier a vizitat întreg complexul Băilor Sărate de la Ocna Mureș, bazinele cu apă, saunele și spațiile de tratament.

El a fost primit de primarul orașului, Silviu Vințeler.

Din fotografiile postate de Ion Dumitrel se poate observa că vizita a avut loc de dimineață, înaintea deschiderii pentru public.

Ceasul de pe perete arată ora 08:37, iar complexul se deschide la ora 9:00.

Vizita lui Nicolae Ciucă la Ocna Mureș nu a fost anunțată oficial.

Postarea lui Nicolae Ciucă

Și fostul premier a postat un mesaj pe contul său, după vizită, în care laudă investiția.

”Am văzut astăzi complexul balnear Băile Sărate Ocna Mureș, o investiție derulată de administrațiile liberale de la nivel local începutul lui 2023, baza de tratament și agrement a fost profitabilă încă din primul an de funcționare, având perspective solide de a fi pe plus și în acest an.

Prin conlucrarea Consiliului Județean Alba cu Consiliul Local Ocna Mureș, acest complex balnear a revenit pe harta turismului național, după mulți ani de uitare și degradare.

În anul trecut, peste 250.000 de vizitatori s-au bucurat de beneficiile apelor de aici. Cu fonduri europene, se vor finanța lucrări pentru extindere, îmbunătățire a calității serviciilor și pentru utilizarea energiei regenerabile.

Complexul „Băile Sărate Ocna Mureș” este un exemplu de succes al administrațiilor locale liberale. Creșterea calității vieții, crearea de noi locuri de muncă și stimularea climatului economic local sunt principalele obiective ale aleșilor PNL” a scris Nicolae Ciucă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News