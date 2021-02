LISTA SPORURILOR pe care le primesc bugetarii. De la spor pentru periculozitate, munca în ture sau consemn la domiciliu

La doar o lună de la preluarea conducerii Primăriei Alba Iulia de către Gabriel Pleșa, în instituție începeau deja angajările.

Mai exact, pe lângă cele 750 de posturi de bugetari ocupate în perioada fostului primar Mircea Hava, în doar patru luni, octombrie 2020 – ianuarie 2021, încă 31 au fost scoase la concurs.

Dintre acestea, 14 au fost deja ocupate, mare parte dintre ele fiind pe proiecte europene, finanțate din fonduri nerambursabile, iar salariile de bază ajung și la 3.700 de lei, de exemplu, pentru un coordonator de proiect care este nevoit să muncească 2 ore pe zi, potrivit contractului.

Noul primar Gabriel Pleșa nu i-a uitat pe cei care au lucrat în campania electorală a USR PLUS, iar câțiva dintre aceștia au devenit favoriți la angajarea în instituție.

Printre numele noi în primărie se află Flaviu Buta, Bogdan Dogar sau Maria Buda, angajați la cabinetul primarului.

Chiar dacă în instituție se desfășoară un audit extern în valoare de 25.000 de euro, cerut din cauza faptului că sunt prea mulți angajați în primărie, în următoarele trei luni, mai multe posturi vor fi scoase la concurs.

Mai mult de atât, o parte dintre actualii angajați ai primăriei în ultimele 4 luni au fost cooptați și în diferite proiecte cu finanțare europeană.

Am cerut Primăriei Alba Iulia toate angajările făcute în ultimele patru luni în cadrul instituției, dar și în proiectele desfășurate.

Angajări pe proiecte din fonduri europene, în ultimele patru luni. Ce salarii câștigă angajații

Angajările făcute pe proiecte din fonduri europene au fost făcute pe perioadă determinată, au transmis reprezentații primăriei.

Spre exemplu, un manager într-un proiect privind lupta împotriva discriminării romilor câștigă pe lună 3.700 de lei, pentru 2 ore de muncă pe zi, potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia.

”Urban Logistics as an On Demand Service”



Liviu Stanciu a fost angajat manager proiect, pe o perioadă de 2 ani, 10 luni și 5 zile. Pe proiect lucrează o oră pe zi, cu un salariu brut de 1.900 de lei pe lună, adică 103,65 lei pe oră.

Asistent manager proiect a fost numită Ioana Baba, tot pe 2 ani, 10 luni și 5 zile, o oră pe zi, tot cu un salariu de 1.900 de lei, 103,65 lei pe oră.

”Find Your Greatness – Europe`s First Strategic Brand Building Program for Smart Cities”

Constantin Inel a fost numit manager comunicare și PR pe perioadă determinată de un 1 an, 9 luni și 16 zile și câștigă un salariu brut de 3.419 lei adică 81,40 lei pe oră pentru 2 ore pe zi.

”Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”

Ioana Maria Cioloca a fost numită manager proiect pe perioadă determinată de 6 luni și 6 zile, 2 ore pe zi, cu un salariu de 3.570 de lei pe lună, adică 85 de lei pe oră, iar Claudia Olimpia Moisă, expert extern elaborare SIDU, pe o perioadă de 2 luni și 17 zile, o oră de lucru pe zi, cu un salariu de 2.940 de lei, 140 de lei pe oră.

„Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – FOOD CORRIDORS”

Tudor Iulian Drâmbărean a fost numit manager proiect pentru 20 de luni și 6 zile și câștigă, pentru 2 ore de muncă pe zi, 2.395 de lei adică 59,88 de lei pe oră.

„IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills”

Aurora Gianina Chirilă a fost numită pe 16 luni responsabil de promovare proiect, cu un timp parțial de 2 ore de lucru pe zi și un salariu de 3.700 de lei, mai exact 86,12 lei pe oră.

Responsabile de recrutare sunt Iulia Maria Almășan și Mihaela Nicoleta Crișan, angajate pe 16 luni, cu un timp parțial de 2 ore de lucru pe zi și un salariu de 3.700 de lei, mai exact 86,12 lei pe oră.

Coordonator îmbunătățire condiții de locuire în cadrul proiectului este Marius Daniel Nistor, cu un timp parțial de lucru de 2 ore și un salariu de 3.700 de lei, mai exact 86,12 lei pe oră.

Pe postul coordonator activitate voluntariat a fost angajată Roxana Ioana Vlas, pe o perioadă de 16 luni cu un salariu de 1.800 de lei adică 83,76 lei pe oră și un timp parțial de lucru de o oră pe zi.

Ce posturi au fost scoase la concurs în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021 și ce selecții sunt în derulare



Compartimentul Încasări Impozite și Taxe Locale

inspector – procedură în derulare

Serviciul Resurse Umane-Administrativ – Biroul Administrativ

2 îngrijitori – procedura în derulare

2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată – mașinist la mașini pentru teresamente – procedură finalizată -Constantin Petruța și Ovidiu-Andrei Onea

Compartiment Zone de Agrement și toalete publice

3 îngrijitori – procedura în derulare

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

arhitect – procedura în derulare

două posturi de consilieri – procedură în derulare

Biroul Urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri – Compartimentul păşuni, păduri, parc dendrologic

consilier – procedura în derulare

Compartimentul Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”

doi consilieri – deja au fost angajați

Direcția Tehnică, Dezvoltare

director executiv – procedură în derulare

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Municipiul Alba Iulia

un post, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată – şef centru – procedură finalizată – post vacant

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului – consilier – procedură finalizată – vacant

un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată – consilier – procedură în derulare

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat – Compartimentul Administrare Parcări

două posturi de inspector și consilier – procedura în derulare

+ posturile de pe proiecte europene enumerate mai sus.

Ce posturi va mai scoate primăria la concurs, în următoarele trei luni

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția Venituri – Birou Constatare, Impunere Persoane Fizice

trei posturi de consilieri

un post de consilier

Compartiment Registratură și Arhivă

două posturi de consilier debutant

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Serviciul Autorizări:



două posturi de consilier

Direcția Poliția Locală – Biroul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal