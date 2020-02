LIVE VIDEO: Gabriel Pleșa își anunță candidatura la Primăria Alba Iulia din partea USR. Agitație și îngrijorare la PNL Alba

Fostul viceprimar liberal din Alba Iulia, Gabriel Pleșa va candida pentru funcția de primar al municipiului din partea USR. Acesta este prezent într-o conferință de presă susținută la sediul USR, alături de reprezentanții organizației județene a acestui partid.

”Astăzi avem un anunț foarte important de făcut, un anunț care sperăm noi să demareze un întreg proces și o revoluție în Alba Iulia. Un anunț care sperăm noi să ducă încet, dar sigur, spre câștigarea alegerilor de către noua generație din politica românească, împreună cu domnul Gabriel Pleșa. Avem onoarea astăzi să putem anunța viitorul candidat la Primăria Alba Iulia și din vară, cel mai probabil, viitorul primar al Albei Iulia. Pentru asta vom lupta și asta vom dori să facem”, a anunțat, în debutul conferinței de presă, președintele USR Alba Beniamin Teodosiu.

”Este o zi importantă astăzi. Mulți serbează Valentine’s Day și mă bucur pentru ei. Eu nu am venit aici să sărbătorim un divorț, ci am venit să vă declar de la început că rămân un îndrăgostit de Alba Iulia. E important acest pas pentru că dă posibilitatea unei competiții directe. Luna viitoare aș fi avut cinci ani de când sunt viceprimar al municipiului, am experiența administrativă necesară, am am peste 20 de ani de experiență ca manager în privat și cred că se poate face performanță la Alba Iulia conducând primăria exact ca în privat, adică să încerci să obții eficiență maximă cu cheltuieli minime. Sigur de toate lucrurile acestea vom discuta și avem timp săptămânile viitoare, pentru că vreau să vă spun că împreună cu noii mei colegi de la USR avem un plan important, economic, social și investițional pentru Alba Iulia. Ne-am armonizat foarte bine în ceea ce ne dorim în felul în care vrem să transformăm acest oraș și tocmai de aceea, la finalul acestei conferințe de presă, voi semna și manifestul USR-ului pentru Alba Iulia. Există multe lucruri de făcut în oraș, nu vreau să zic că nu s-au făcut și nu sunt și lucruri bune, dar din păcate în ultimii ani administrația din Alba Iulia a rămas în urma altor orașe similare. Am ajuns să invidiem, din păcate și orașe mai mici ca noi din județ, Blajul care, uite, astăzi inaugurează un bazin acoperit, sau Sebeșul și să nu avem realizări care ar fi trebuit să fie făcute de cel puțin șapte, opt sau zece ani. Mai ales că știm foarte bine puterea simbolică a acestui oraș pentru România. Tocmai de aceea cred că lucrurile pot merge înspre bine, cred că poate crește calitatea vieții atâta timp cât agendă colectivă este înaintea agendei personale sau agendei de grup”, a declarat Gabriel Pleșa.

Referitor la înscrierea în USR, Pleșa spune că este un pas foarte important, deoarece în ultimii 20 de ani a fost înscris într-un singur partid politic, dar este ”cu sufletul împăcat” deoarece noul său partid are aceeași ideologie – de centru dreapta. De asemenea, despre campania electorală pentru Primăria Alba Iulia, el a declarat că va fi una pozitivă, deși se așteaptă la atacuri din partea unora dintre foștii colegi de la PNL.

”Nu voi face și nu vom face o campanie negativă, deși sunt convins că voi fi atacat de unii, puțini la număr de altfel, dintre vechii mei colegi de la PNL. Voi face o campanie pozitivă pe proiecte și soluții. (…) Rămân același om demn (așa cum am fost caracterizat de alții), cred că sunt un om corect nu am înșelat pe nimeni, nu am cerut nimănui nimic, nu am scos pe nimeni afară și nu mi-am bătut joc de nimeni. Și lucrurile acestea cred că sunt importante pentru un viitor lider al orașului. Dacă ne vom baza pe acest sistem valoric, desuet poate pentru unii, mai ales în politica românească, cred că lucrurile vor merge bine. Vreau să vă mai spun un lucru: astăzi fac un pas important. Am fost într-un singur partid politic de aproape 22 de ani. Sunt cu sufletul împăcat pentru că trecând la USR nu renunț la ideologia de centru dreapta pentru care am intrat cu ani în urmă în Partidul Național Liberal. Mă bucur foarte mult de poziționarea doctrinară a USR-ului și sunt convins că vom putea merge împreună pentru Alba Iulia mai frumoasă, mai apreciată de cei care o vizitează și pentru a ridica confortul și calitatea vieții albaiulienilor”, a declarat Pleșa.

Fostul liberal a vorbit și despre situația din fostul partid, care l-a determinat să facă pasul de astăzi:

”Din nefericire lucrurile în PNL s-au tergiversat, la fel, același grup mic, foarte mic, hotărăște destinele, hotărește funcțiile, hotărăște candidaturile. Nu există, din nefericire, dezbatere, nu există respectarea statutului, or aceste lucruri eu nu le mai puteam gira. Nu candidez împotriva nimănui și nu este un orgoliu personal, chiar nu am nevoie în CV de o asemenea funcție, dar cred că trebuie să fac acest pas pentru că datorită probabil experienței acumulate, datorită probabil notorietății și cred eu voinței majorității albaiulienilor, trebuie să fac acest lucru. Și credeți-mă, nu voi pune capul pe pernă până nu vom câștiga orașul pentru albaiulieni. E tot ceea ce îmi doresc”, a încheiat Gabriel Pleșa.

Fostul viceprimar a anunțat că de astăzi este membru USR ”cu acte în regulă” și că au venit alături de el în USR fostul consilier local PNL, proaspăt demisionar și el, Emil Antoniu Popescu și Adrian Simion.

Potrivit președintelui USR Alba, Beniamin Teodosiu, cei trei foști liberali – Gabriel Pleșa, Emil Antoniu Popescu și Adrian Simion – s-au înscris în USR printr-o derogare de la regulamentul partidului.

”După cum știți, noi avem o regulă în USR, nu acceptăm oameni care au mai făcut politică, dar în anumite circumstanțe avem un procedeu care se numește derogare și se poate da pentru anumite persoane, după o verificare amănunțită. (…) Ne propunem să câștigăm Primăria, ne propunem să luăm un scor cât mai bun și la Consiliul Județean, iar asta înseamnă să venim cu oameni competenți, foarte bine pregătiți, în fiecare UAT din județul Alba. Din 85 de membri, câți sunt acum în filiala Alba Iulia, nu a existat nicio derogare. Faptul că acum am apelat la o derogare pentru Gabi Pleșa și pentru colegii nou veniți nu înseamnă că noi nu avem în continuare aceste reguli. Le avem dar, repet, vom analiza cu atenție fiecare caz, pentru că e posibil să vină și alții”, a declarat președintele USR Alba.

Pleșa a demisionat din funcția de viceprimar încă de dimineață. Potrivit legii, și-ar fi pierdut oricum această calitate odată cu pierderea calității de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales.

Plecarea lui Pleșa la USR, un partid aflat pe val, complică lucrurile în interiorul PNL, în condițiile în care cel mai probabil candidat pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia va fi Voicu Paul. Surse din cadrul partidului au declarat pentru Alba24 că este îngrijorare la partid din cauza faptului că Pleșa ar putea rupe din voturile vechiului PNL, din care provine.

De asemenea, Pleșa are o imagine destul de bună și le-ar putea face o surpriză liberalilor la alegerile locale, chiar în fieful lor.

Astfel o listă USR cu Pleșa în frunte va reduce considerabil lista de consilieri aleși PNL și va deschide calea unei alianțe post-electorale între cele două partide de dreapta. Astfel chiar dacă Pleșa nu va câștiga fotoliul de primar, în urma negocierilor pentru formarea majorității în consiliul local Alba Iulia Pleșa are toate șansele să redevină viceprimar.



Reprezentanții USR i-au făcut această propunere lui Pleșa în urmă cu două săptămâni, anunțând chiar că îl vor susține chiar dacă va candida ca independent, cu condiția să semneze un manifest politic care cuprinde un program politic și administrativ.

Totul a plecat de la un sondaj realizat de USR, potrivit căruia Gabriel Pleșa ar fi pe locul doi în preferințele celor chestionați, după actualul președinte al Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și el liberal.

Gabriel Pleșa a spus atunci că este ”onorat de propunere”. Acesta a spus că și el a realizat, împreună cu echipa sa, două sondaje de opinie care îl confirmă pe cel al USR Alba.

