LIVE VIDEO: Imagine Fest la Alba Iulia. Concert cu Dora Gaitanovici, Vunk, Zdob și Zdub și Andra

Imagine Fest la Alba Iulia: Europa FM sărbătorește 25 de ani de existență și organizează patru zile de evenimente în Cetatea Alba Carolina.

Evenimentele care aduc distracție și culoare continuă în Cetatea Alba Carolina. Sâmbătă seara pe scenă vor urca Andra, Dora Gaitanovici, Vunk, Zdob și Zdub.

EuropaFM își marchează primul sfert de secol aici, la Alba Iulia, deși ofertele din alte părți n-au fost deloc puține. Iar Alba Iulia se promovează, pentru prima dată, la nivel mai mult decât profesional la nivel național și nu numai, pentru că EuropaFm acoperă și comunitățile românești din afara granițelor”, a declarat Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

Dora Gaitanovici

Dora Gaitanovici este o cântăreață și compozitoare din Buzău, născută pe 10 iunie 2000, cunoscută pentru vocea sa expresivă și stilul muzical ce îmbină rock-ul alternativ cu influențe folclorice. A devenit cunoscută în 2018, când a ocupat locul al doilea în finala emisiunii „Vocea României”, în echipa Irinei Rimes.

În 2022, Dora a participat la Selecția Națională Eurovision cu piesa „Ana”, compusă și scrisă de ea, clasându-se pe locul al treilea în clasamentul general și obținând cel mai mare punctaj din partea publicului.

În decembrie 2022, a lansat albumul său de debut, „Descântec”, care explorează teme profunde printr-un sound de rock progresiv cu accente tradiționale românești.

Vunk

Vunk este o formație pop rock din București, fondată în 1994 sub numele Vank și redenumită în 2009. Trupa este condusă de solistul Cornel Ilie și este cunoscută pentru hituri precum „Pleacă” (feat. Antonia) și „Numai la doi” (feat. Andra). În 2024, Vunk a sărbătorit 30 de ani de activitate, marcând momentul cu lansarea piesei „Un sărut sărat și-un răsărit” și un concert special la Sala Palatului.

Zdob și Zdub

Zdob și Zdub este o trupă de folk punk din Republica Moldova, fondată în 1994 în orașul Strășeni. Stilul lor unic combină elemente de hardcore punk, hip-hop și umor, cu influențe din folclorul românesc și balcanic.

Au reprezentat Moldova la Eurovision de trei ori: în 2005 cu „Boonika bate doba” (locul 6), în 2011 cu „So Lucky” (locul 12) și în 2022 cu „Trenulețul” (locul 7), în colaborare cu Frații Advahov.

De-a lungul carierei, Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene și a cântat în deschiderea unor artiști precum Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine și Emir Kusturica & No Smoking Orchestra.

Andra

Andra, pe numele real Alexandra Irina Măruță, s-a născut pe 23 august 1986 în Câmpia Turzii, România. Și-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani, interpretând piesa „I Will Always Love You” de Whitney Houston în cadrul emisiunii „Tip Top Minitop” difuzată de TVR .

La 14 ani, în 2001, a lansat primul său single, „În noapte mă trezesc”, marcând debutul unei cariere de succes în muzica pop și R&B românească . De-a lungul anilor, Andra a lansat numeroase hituri, precum „K la meteo”, „Inevitabil va fi bine” și „Avioane de hârtie”, și a colaborat cu artiști renumiți, inclusiv Vunk, Smiley și Cabron.

Pe lângă cariera muzicală, Andra este și o prezență constantă în televiziune, fiind jurat în emisiuni precum „Românii au talent” și „Vocea României”. Este căsătorită cu prezentatorul TV Cătălin Măruță și au împreună doi copii. Andra a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universității „Spiru Haret”, obținând licența cu nota 9,30, ceea ce îi permite să predea canto.

