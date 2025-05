LIVE-VIDEO: Miting pro-european pe străzile din Alba Iulia. Oamenii pleacă în marș din fața Prefecturii

Peste 150 de albaiulieni au venit joi, începând cu ora 18:00, în fața Prefecturii Alba, pentru a luat parte la un miting pro-european, dar și de susținere al candidatului independent Nicușor Dan.

Cei care au ales să participe la manifestarea pro-europeană au început să ajungă în fața Prefecturii Alba, în jurul orei 18:00. Participanții țin în mâini stegulețe cu România și Uniunea Europeană.

„Uniunea Europeană și această familie înseamnă extrem de mult. (…) Astăzi, ca și simplu cetățean al orașului, sunt cu tot sufletul, pentru că trebuie să luptăm să avem un președinte pro-european”, a declarat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Manifestanții pleacă în marș din fața Prefecturii județului Alba până în cel mai important loc din Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina. Obiectiv turistic care anual atrage mii de turiști, reabilitat cu bani din partea Uniunii Europene.

Articol în curs de actualizare.

Traseul anunțat este strada Ardealului – Primărie – strada Calea Moților – Stadion – B-dul Revoluției – B-dul Transilvaniei – strada Mihai Viteazul – Piața Cetății.

La 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, țara se află într-o situația periculoasă, care poate duce la izolare față de tot ceea ce înseamnă valorile europene.

„Alba Iulia este o mică Europă. În ea găsești deopotrivă romanitatea, identitatea creștină prin catedralele ei, și cultura umanistă mare și valorile educației, de la Colegiul Gabriel Bethlen până la Universitatea de azi. În acest creuzet european s-au strâns toate poveștile de succes ale istoriei noastre – de la Unirea lui Mihai Viteazul până la Unirea deplină din 1918 și apoi încoronarea Regilor Ferdinand și Maria.

Tocmai de aceea, conștienți de momentul istoric pe care îl trăim astăzi și de contextul geopolitic în care se află România, albaiulienii înțeleg că votul de duminică, 18 mai 2025, reprezintă votul pentru valorile fundamentale care au clădit Europa și întreaga Românie.

Din 19 mai, s-ar putea ca România în care am sperat și pentru care am făcut cu toții atâtea sacrificii să fie înghițită de un coșmar, nu de o promisiune. Iar tot ceea ce ne-a garantat siguranța, respectiv apartenența la Uniunea Europeană și la NATO, să fie pusă sub semnul întrebării. De luni, ne putem trezi că bunul simț va fi considerat cea mai mare slăbiciune, iar barbaria, ura și resentimentul vor deveni instituționalizate.

Ne aflăm astăzi în fața unei alegeri cruciale: fie alegem să rămânem fideli tradiției noastre autentice și să aprofundăm europenitatea noastră, fie alegem haosul și dezrădăcinarea. Fie alegem empatia civilizată și dialogul, fie barbaria și frica. Tocmai de aceea, pentru că este în joc destinul nostru european, decizia merită înțeleasă dincolo de persoane și opțiuni politice partizane”, au transmis organizatorii evenimentului.