LIVE VIDEO Sărbătoarea Muzicii în Cetatea Alba Carolina: Concert de pian – Horia Mihail și recital Paula Seling

Sărbătoarea Muzicii se încheie duminică, 28 iunie cu un recital de pian al artistului Horia Mihail și un concert susținut de solista Paula Seling.

Program

Duminică, 28 iunie 2020

19:30 – 20:30

Pianul călător: Beethoven 250 – recital pian

20:30 – 21:30

Recital Paula Seling

Pianul călător – Beethoven 250 – recital pian Horia Mihail

Pianul călător” va cânta în 2020 în aer liber, online şi on air, pentru un public dornic de emoţie live după o primăvară îngheţată. Horia Mihail revine cu un repertoriu marcând aniversarea Beethoven 250, pe clapele pianului călător.

Anul acesta, turneul “Pianul călător” a ajuns la ediţia cu numărul zece, aşa cum era poate greu de prevăzut atunci când a început totul, în 2011. Totul a pornit de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea să devină mai târziu, România.

Începând din 2011, Horia Mihail a vizitat zeci de oraşe din ţară însoţit de pianul călător sau cântând pe pianele din oraşele în care a ajuns. Acum, pianele călătoare puse la dispoziţie de Radio România, sunt încredinţate comunităţilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia şi Roman, dar drumul lor a fost mai lung şi, uneori fără să se oprească mai mult de o seară, a trecut prin multe oraşe care încă au nevoie de piane de concert.

“Pianul călător a reprezentat practic o reinventare a mea din punct de vedere profesional şi nu numai, fiindcă, dacă îmi aduc bine aminte, în 2010, înainte de prima ediție a Pianului călător, aveam la activ un singur recital solo într-o perioadă de 10 ani, poate chiar şi mai mult de 10 ani. Așa că a fost în primul rând o provocare pe care am acceptat-o şi care s-a dezvoltat în timp într-un fel de a fi din punct de vedere profesional. Mai mult decât atât, Pianul călător a devenit un brand, apreciat de tot mai mulți oameni, lucru care m-a făcut să îmi dau seama că ceea ce facem este bine. Categoric a existat acel moment de creștere, plecând de la idee până la realizarea primului turneu. Până la urmă, turnee se tot fac si s-au tot făcut.

Este vorba de un concept puţin altfel decât ceea ce făceau pianiștii sau muzicienii în general. Țin minte că în 2011, după ce am pornit împreună de la ideea călătoriilor lui Franz Liszt – comparația cu el este forţată, fiindcă Franz Liszt a fost şi va rămâne un nume de anvergură în istoria internațională a muzicii – am profitat de exemplul lui ca să aduc un fel de replică sau motivație pentru acel prim turneu. Apoi, lucrurile au venit oarecum firesc, având în vedere că am primit un feedback excepțional din multe locuri şi de la foarte multe suflete. Am înțeles că au nevoie de ceea ce fac şi am înţeles că prin ceea ce fac aduc bucurie unor oameni.”

În urma acestor turnee, Horia Mihail a publicat patru CD-uri la Editura Casa Radio, care reflectă orientările repertoriale prin care a trecut în turneul Pianul călător : Pe urmele lui Franz Liszt, 100 % Beethoven. Romantic sau albumul înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio cu Beethoven, Rachmaninov, Lutoslawski.

Unul dintre cei mai dificili ani pentru comunitatea artistică mondială, anul 2020 este unul esenţial şi pentru turneul Pianul călător, iar faptul că ediţia a X-a se va petrece în aer liber este o declaraţie de rezistenţă în faţa presiunilor cărora le sunt supuşi artiştii şi mesajul lor de speranţă în vremurile pe care le trăim.

Program muzical

Ludwig van Beethoven

Sonata pentru pian nr. 14 op. 27 nr. 2 în do diez minor „Sonata lunii” – partea I

Sonata nr. 21 pentru pian op. 53 “Sonata Waldstein”

32 Variațiuni în do minor pe o temă originală WoO 80

„Für Elise” bagatelă pentru pian în la minor WoO 59

Paula Seling

Paula Seling este o solistă, compozitoare, producător muzical, prezentator TV, artist, născută într-o zi de Crăciun. A început să studieze pianul de la vârsta de 6 ani, câștigând câteva premii ca și pianist. La vârsta de 10 ani a susținut primul minirecital ca solist vocal, acompaniată de corul școlii. De atunci a câștigat aproape toate trofeele festivalurilor de muzică din România. Din 1998 și până acum a lansat peste 15 albume solo, atât cu muzică pop, dar și de colinde și muzică religioasă, multe dintre acestea fiind scrise, orchestrate și produse de ea.

Paula și-a „împrumutat” vocea personajului Holly Viteză în producția „Mașini 2” și a interpretat piesa „Chiar pot zbura” de pe coloana sonoră a filmului de animație Disney, „Neînfricata” (Brave). În 2011 a făcut parte din juriul show-ului de televiziune X-Factor. De-a lungul timpului a avut numeroase colaborări cu nume mari din industria muzicală și a cântat pe scene alături de mari interpreți. A reprezentat de două ori, alături de Ovi, România la Eurovision, unde, în 2010, au reușit să obțină locul 3. Din 2008 are propria casă de producție și de curând a deschis propria școală de muzică. Este membru UCMR-ADA și absolventă a Conservatorului din București, secția de Compoziție Jazz, Muzică Ușoară și Masterand în Compoziție.

