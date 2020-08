Ludovic Orban anunță că starea de alertă se va prelungi și după 15 septembrie

Poate prea puțini ne dăm seama de o realitate ce NU MAI POATE FI MASCATĂ: Alba Iulia este un oraș MARE! Mereu ni s-a spus că suntem un oraș mic, iar administrația locală s-a luptat mereu să ni se întipărească tuturor în minte că Alba Iulia este un oraș mic! FALS! Nimic mai FALS!

În realitate Alba Iulia are 103,6 km2, în timp ce Oradea are 115.6 km², Sibiu 121 km², iar Iași are 93.9 km².

Și atunci de ce actuala administrație s-a luptat de 30 de ani să ne convingă de faptul că suntem totuși un oraș mic? Pentru că așa fiecare proiect minuscul ar părea unul imens.

Un lucru este mai clar ACUM ca oricând: indiferent cât de mare este orașul Alba Iulia în realitate, el PARE cu adevărat MIC din cauza lipsei investitorilor, a unui PARC INDUSTRIAL și a locurilor de muncă bine plătite. În contextul în care viața socială a tinerilor se rezumă la 2-3 cafenele frecventate, fără un mall autentic, locuri de parcare, ștrand și moduri de a-ți petrece timpul liber.

Am spus-o și o repet: Alba Iulia are nevoie de o altă viziune, iar economic vorbind de un PARC INDUSTRIAL ADEVĂRAT! Că ne place sau nu, sunt multe lucruri pe care UAT-urile trebuie să le facă împreună pentru că așa vom da greutate întregii zone.

Cred cu tărie și SUSȚIN un PARC INDUSTRIAL CARE SĂ CUPRINDĂ ALBA IULIA – VINȚU DE JOS – CIUGUD – SEBEȘ. Numai așa vom putea crea cu adevărat o zonă industrială puternică, cu posibilitatea atragerii investitorilor din orice domeniu! Numai așa putem vorbi cu adevărat de o dezvoltare durabilă! Numai împreună putem fi puternici! Și acesta nu este un slogan electoral, ci o realitate economică!

Astăzi nu este despre a promite, ci despre a spune un ADEVĂR: nu ne va fi ușor! Va fi FOARTE GREU SĂ SCHIMBĂM ALBA IULIA cu adevărat! Dar, după 30 de ani, trebuie să începem! Iar de data aceasta va trebui să o facem cu ștampila de vot!

Și ÎMPREUNĂ o vom scoate la capăt!

Lazăr Ioan Bogdan – Primarul Noii Generații!

