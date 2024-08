Marcel Ciolacu, reales în funcția de președinte PSD, prin vot secret electronic. Candidatura sa la prezidențiale, validată

Marcel Ciolacu a fost reales, sâmbătă, în funcția de președinte PSD, de către delegaţii la congresul ordinar al partidului. Votul a fost secret electronic. De asemenea, a fost validată candidatura acestuia din partea partidului la alegerile prezidenţiale.

Alături de Marcel Ciolacu, au fost aleşi de cei 2.253 delegaţi care au votat ”pentru”’ la congres, dintr-un total 2.380 de delegaţi convocaţi la congres, şi ceilalţi membri ai noii conduceri a PSD:

secretar general, Paul Stănescu

preşedintele Consiliului Naţional: Mihai Tudose

prim-vicepreşedinţi: Sorin Grindeanu Daniel Băluţă

vicepreşedinţi pe domenii: Florin Jianu – Antreprenoriat, IMM-uri şi Mediul de Afaceri

Lia Olguţa Vasilescu – Muncă şi Protecţie Socială

Gheorghe Şoldan – Dezvoltare Regională şi Locală

Gabriel Zetea – Administraţie şi Infrastructură

Vasile Dîncu – Afaceri Europene

Victoria Stoiciu – Relaţia cu ONG-uri şi Dialog Civic

Mihnea Costoiu – Educaţie şi Cercetare

Elisabeta Lipă – Sport.



Pentru validarea lui Marcel Ciolacu în calitate de candidat al PSD la prezidenţiale au votat 2.257 de delegaţi la congres.

„Sunt foarte mândru de desfășurarea Congresului, dar mai ales de echilibrul pe care l-am găsit în interiorul partidului. Am văzut tot felul de comentarii în ceea ce privește schimbările din conducerea partidului, dar astăzi am fost foarte atent la dumneavoastră și am sentimentul că am fost cu toții de acord.

Un partid trebuie să aibă și stabilitate, trebuie să fie deschis, trebuie să acorde locul cuvenit doamnelor, trebuie să țină cont de câștigătorii din alegeri, și, mai ales, un partid care vrea să aibă viitor trebuie să aducă cât mai mulți tineri în conducerea lui și trebuie să îi lase și să îi încurajee să devină decidenți”, a spus Marcel Ciolacu.

În finalul congresului, acesta s-a adresat lui Sorin Grindeanu, ales prim-vicepreședinte și lui Mihai Tudose, ales președinte al Consiliului Național spunând: „Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni fiindcă altfel va fi greu să scăpați de mine”.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News