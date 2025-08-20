Connect with us

Economie

Guvernul schimbă proiectul privind plata pensiilor private: Retragere de 30% la început, restul eșalonat pe 8 ani. Se discută joi

Publicat

acum 5 secunde

Guvernul schimbă proiectul privind plata pensiilor private: retragere de 30% la început, restul eșalonat pe 8 ani. 

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi proiectul de lege privind plata pensiilor private (Pilonul II), după ce varianta inițială a stârnit scandal politic și nemulțumirea celor peste 8 milioane de români care cotizează la acest pilon.

Noua formă a proiectului prevede că pensionarii vor putea retrage, la momentul ieșirii la pensie, 30% din suma totală acumulată, urmând ca restul banilor să fie plătit eșalonat, în tranșe lunare, pe o perioadă de opt ani, scrie Economedia.

În varianta inițială, suma retrasă imediat era limitată la 25%, iar restul pensiei era achitat fie lunar, timp de circa 10 ani, fie până la deces.

Eliminarea posibilității de retragere integrală a sumei a provocat controverse publice și a blocat adoptarea legii la prima dezbatere în Guvern.

Legea de plată a pensiilor private vine să reglementeze o zonă rămasă neacoperită de la introducerea sistemului privat, în urmă cu 17 ani.

Până acum, legislația a permis doar două variante: retragerea integrală a sumei (supusă impozitului și contribuției la sănătate – CASS), sau plata în rate egale, pe maximum 5 ani.

Adoptarea proiectului are loc și în contextul aderării României la OCDE, organizație care a recomandat clar reglementarea fazei de plată a pensiilor private.

După aprobarea de către Guvern, proiectul urmează să fie dezbătut și în Parlament, unde ar putea suferi noi modificări.

Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că, realist, cel puțin în următorii 2-3 ani, pensiile private vor continua să fie plătite după regulile actuale.

