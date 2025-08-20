Connect with us

Încep lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 750C – Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor. Anunțul făcut de CJ Alba

Publicat

acum 26 de secunde

Consiliul Judeţean Alba va emite joi, 21 august, ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea DJ 750C – Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, urmând ca vineri, 22 august, să aibă loc vizita în teren în vederea predării – primirii amplasamentului.

Potrivit reprezentanților CJ Alba, investiţia vizează modernizarea unui tronson de 38,093 km, între Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş (DN 1).

Având în vedere complexitatea lucrărilor, drumul a fost împărțit în două segmente, fiecare cu caracteristici tehnice distincte.

Pentru tronsonul I al drumului şi pentru primii cca 6 km din tronsonul II este prevăzută structură rutiera nouă. Pe restul lungimii tronsonului II se va freza asfaltul existent şi se va ranforsa structura rutieră existentă.

Se vor realiza lucrări pentru asigurarea stabilităţii corpului drumului, respectiv ziduri de sprijin de greutate, consolidare cu piloţi foraţi şi anrocamente. În plus, vor fi montate plase de protecție pe versanții cu risc de derocare.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă lucrările de artă, care prevăd construcția a trei poduri noi: la km 43+520 (înlocuind podul existent), la km 32+270 (peste râul Geoagiu) și la km 10+306 (peste Valea Bucurului), precum şi înlocuirea podețelor transversale degradate.

Pentru a îmbunătăți siguranța și confortul circulației, se vor amenaja platforme de încrucișare. De asemenea, proiectul include un sistem de colectare a apelor pluviale (șanțuri, rigole) și modernizarea intersecţiilor cu drumurile laterale.

Pentru viitorul mobilității, se vor amplasa două stații de încărcare pentru mașini electrice și 11 stații de autobuz, iar pe tronsonul II vor fi amenajate două sectoare de pistă pentru cicliști.

Proiectul este finanţat prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027 şi are o valoare de 210.304.218,64 lei din care 101.044.788,50 lei reprezintă valoarea cofinanţării Uniunii Europene.

Constructorul, Elis Pavaje, va avea la dispoziţie 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.

