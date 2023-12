Marius Hațegan: Vă doresc tuturor celor care numiți Alba – ”acasă”, un simplu: Sănătate!

Cuvântul ce rezumă, cel mai simplu, povestea anului care tocmai se încheie este, cred eu, ÎMPREUNĂ.

Alături de colegi, de prieteni, de cei cu care, profesional, am colaborat permanent, am făcut din acest an unul considerabil ca rezultate.

Acești oameni, împreună lângă care am găsit argumente de a transforma ezitările și problemele în reușite, merită un adevărat „tratat de mulțumire”.

Au demonstrat, prin profesionalismul lor, că oamenii sunt cei care schimbă „vremurile”.

Au toată recunoștința mea. Pentru că n-a fost deloc un an ușor, iar rezolvările au venit doar din exigență, implicare și anduranță.

În privința vieții politice, am rămas cu aceeași convingere: nu-s din rândul celor care au entuziasm și o fac ca la bursă, pentru profit.

Sunt și voi mai fi în politică doar pentru oamenii de ispravă, pentru primarii gospodari care n-au nevoie de ghid și îndrumător ca să facă ce trebuie.

Ei sunt cei care au rămas cel mai aproape de oameni și-i ascultă.

Anul acesta, mai mult ca oricând, am simțit încurajarea celor care ne fac, pe noi politicienii, să existăm.

Am întâlnit oameni minunați, pe străzi, în piețe, în locuri în care dialogul nu poate fi decât sincer.

Chiar dacă, metoda și scopul te pot aduce la loc, de unde ai plecat, le garantez celor care au încredere în mine și așteaptă ceva de la mine că, din gura mea, vor auzi, întotdeauna, adevărul.

E cel pe care foarte mulți îl știu, dar pe care tot mai puțini îl apără, fie pentru că nu vor să riște să pară o erezie, fie pentru că e mai comod așa.

Merg cu încredere spre anul următor. Pentru că e modul meu de a răspunde, mereu, prezent. Cu empatie pentru datorie, indiferent de setul de obligații asumate.

Împreună cu colegii mei, vom lucra intens la câteva dintre cele mai importante proiecte pentru județ.

Finalizarea lotului 2 al Transalpinei de Apuseni, demararea lucrărilor la un nou drum județean, în lungime de 40 de kilometri, între Sălciua-Ponor-Valea Mănăstirii-Teiuș, dar și Centura de Nord a municipiului Alba Iulia.

Vă doresc, tuturor celor care numiți Alba – „acasă”, un simplu: Sănătate! LA MULȚI ANI!

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News