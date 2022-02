Medic ATI: Varianta Omicron poate cauza REINFECȚIE atât pentru cei trecuți prin boală cât și la persoanele vaccinate

Omicron poate reinfecta o persoană care s-a vindecat, după o perioadă de 3 luni de zile. Riscul de reinfectare este mare atât la persoanele care au trecut prin boală cât și la cele vaccinate.

Radu Țincu, medic specialist ATI de la Spitalul Floreasca, a vorbit, la Realitatea Plus, despre noua tulpină Omicron, care infectează tot mai mulți români în ultima perioadă și despre efectul vaccinării cu doza booster.

‘’După o perioada între 3 și 6 luni, riscul de reinfectare cu OMICRON creste, chiar dacă persoana respectivă a trecut prin boală. Același lucru este valabil și pentru persoanele care s-au vaccinat. În mod clar în acest an, producătorii de vaccinuri trebuie să ia în calcul o modificare a vaccinului pentru că până la urmă au trecut 2 ani de pandemie și au fost foarte multe variante virale și iată că noile variante apărute, nu mai răspund la fel de bine sistemului nostru imunitar.”

Medicul s-a infectat cu Omicron

Medicul Radu Țincu s-a infectat în urmă cu două zile cu varianta OMICRON, iar acum se află în izolare, stare lui fiind una bună.

„Sunt la domiciliu, am o simptomatologie ușoară, în zona superioară și cred că este în principal datorită protecției oferită de vaccinare. Și nu o spun doar eu, o spune un studiu publicat ieri de CDC. Acolo se arată că persoanele vaccinate au un risc de aproximativ 4 ori mai mic să se îmbolnăvească de Covid 19. Și au un risc de spitalizare mai mic de 23 de ori atunci când se infectează cu Omicron”, a spus acesta.

Doza booster poate salva viața

Totodată, medicul a declarat că doza booster este necesară în rândul populație și îi îndeamnă pe români să meargă să se vaccineze, pentru că acest lucru le poate salva viață.

‘’Din perspectiva unui studiu destul de amplu din SUA, doza booster este necesară pentru că până la urmă ne protejează sa nu ajungem la spital sau a dezvolta o formă gravă de infecție. Eu sunt infectat cu acest virus, dar din fericire am făcut doza booster la sfârșitul anului trecut și sunt bucuros că am făcut-o, pentru că sper ca această simptomatologie pe care o am în acest moment să fie de scurtă durată și după 5 zile să pot reveni la spital’’ , a declarat Radu Țincu.

Studiu: două treimi dintre persoanele infectate cu Omicron spun că au mai avut Covid

Un studiu amplu din Marea Britanie arată că două treimi din persoanele infectate cu tulpina Omicron spun că au mai avut înainte Covid. Cercetarea a fost realizată pe două milioane de voluntari din Anglia.

Medicii spun că rezultatele arată că oamenii care s-au infectat în primele valuri ale pandemiei au mai multe șanse să se infecteze din nou cu Covid. La studiul realizat în cadrul programului React au participat lucrători din domeniul sănătății și oameni care provin din familii cu mulți membrii ce locuiesc în aceeași casă, scrie BBC. Cele mai recente descoperiri din studiu provin din datele strânse în primele două săptămâni ale lui 2022, când au fost testați 100.000 de oameni. Aproximativ 4.000 de persoane au fost pozitive, ceea ce reprezintă de departe cea mai mare rată de când a început pandemia. Toate testele trimise la secvențiere arătau că persoanele erau infectate cu tulpina Omicron, dominantă la ora actuală în lume. Marea Britanie a avut multe zeci de mii de cazuri pe zi de când a apărut Omicronul. Doi din trei (65%) voluntari infectați au declarat că au mai avut înainte Covid. În unele cazuri, cele mai recente teste PCR ar putea detecta urme vechi de virus. Cercetarea nu arată cât din cei reinfectați erau vaccinați. Directorul programului React, profesorul Paul Elliott de la Colegiul Imperial din Londra, a declarat că în prezent numărul copiilor infectați este crescut comparativ cu ce se întâmpla în luna decembrie. Cercetarea sugerează că unul din 10 cazurile de Omicron din prezent este o posibilă reinfecție scrie EuropaLiberă.org surse: romania.europalibera.org, Realitatea Plus