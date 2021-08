Meniurile de la Parlament: Ciorbe, fripturi și șnițele la prețuri între 15 și 20 de lei. Serviciul va fi concesionat pe doi ani

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă a anunțat pe pagina sa de Facebook că a fost semnat un nou contract dintre Compania de drumuri și proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic de detaliu pentru 48 de km între Sibiu și Brașov.

Luni, 23.08.2021, CNAIR. a semnat contractul pentru „Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru „Autostrada Brașov – Făgăraș”, cu ofertantul declarat câștigător ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. – PROTELCO S.A. – LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.).

„În această dimineață am luat parte la semnarea contractului dintre Compania de drumuri și proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic de detaliu.

Acest segment al autostrăzii A3 Transilvania, lung de 48 de km, a fost scos la licitație în această primăvară, după un deceniu în care a zăcut uitat.

Este primul contract semnat pe noul caiet de sarcini care are prevederi mult mai echilibrate”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Traseul începe cu un nod rutier care face legătura la Codlea cu autostrada Ploiești-Brașov și se încheie în apropiere de Făgăraș, printr-un nod de mare viteză care face conexiunea cu autostrada Sibiu-Făgăraș. În zona municipiului Brașov, proiectantul va asigura legătura cu autostrada Brașov-Bacău.

Printre cele mai importante activități din cadrul contractului se numără realizarea unor studii și analize de trafic, geotehnice, arheologice, topografice, hidrologice, hidraulice, de identificare a proprietarilor și a constrângerilor de pe traseu sau a utilităților intersectate. Vor fi obținute toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare.

La fel ca A7 – Autostrada Moldovei, Făgăraș-Brașov va beneficia de o proiectare completă și complexă, la cheie. Asta înseamnă că la finalizarea acestui contract se va licita direct execuția lucrărilor (adică utilaje în teren din prima zi).

Etapele construirii autostrăzii dintre Făgăraș și Brașov

Valoarea contractului este de 18.174.952,71 lei fără TVA,

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Contractul de servicii este structurat astfel:

Etapa I: 25 luni

Studiu de Fezabilitate: 22 luni

Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.) și

Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru susţinerea Aplicaţiei de Finanţare: 3 luni

Etapa II: 6 luni

Proiect Tehnic (P.T.): 3 luni

Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a execuţiei lucrărilor: 2 luni

Raport Financiar final: 1 lună.

Etapa III: 36 luni

Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pe durata execuţiei lucrărilor, cu condiţia demarării lucrărilor nu mai târziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic.

„Acest sector de autostradă, împreună cu sectorul Sibiu – Făgăraș ce urmează a fi promovat la licitație pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, va asigura conexiunea Autostrăzilor Ploiești – Brașov și Brașov – Bacău cu autostrada A1, respectiv coridorul IV paneuropean.

Asistența tehnică a fost și ea cuprinsă în contract. Noi, CNAIR, am luat deja legătura cu autoritățile publice locale pentru a ne confirma amplasamentul și investițiile din zonă pentru a le pune la dispoziția Prestatorului.

De asemenea, vom pune la dispoziție toate informațiile pe care le deținem în acest moment, oferindu-le o documentație solidă.”, a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR