Olar, Tuhuț, Roman, Todosiu, Rusu, Matieș și Bumb și-au publicat averile. Banii, casele și terenurile parlamentarilor de Alba

Unii, deși au averi mari, declară venituri mici. Alții, cu toate că au bani puțini în cont, au împrumutat partidul în campania electorală cu sume uriașe. Au dat bani împrumut, au luat bani împrumut, au primit donații și au încasat dividende de la firmele pe care le dețin.

Deputații Corneliu Olar, Marcel Tuhuț, Florin Roman, Beniamin Todosiu și Daniel Rusu și senatorii Călin Matieș și Sorin Bumb și-au depus declarațiile de avere și interese, aferente anului trecut. Majoritatea dintre ei dețin case, apartamente și terenuri, mașini și bani în conturi.

Indiferent de partid, un lucru îi leagă pe toți: averea.

Corneliu Olar (PNL): casă la munte, cabană în Alba Iulia

Deputatul Corneliu Olar este unul dintre cei mai bogați parlamentari de Alba. Are mulți bani la bancă, terenuri și imobile.

Olar deține o casă de locuit de 180 de metri pătrați, în comuna Horea (unde a fost primar) și o cabană… în Alba Iulia. Cabana are 150 de metri pătrați.

Acesta mai deține și o garsonieră în Cluj, cumpărată în 2018.

La capitolul terenuri, acesta deține 1.000 de metri pătrați de teren în Alba Iulia, două terenuri agricole în Horea și unul în Beliș (județul Cluj).

Deputatul are un Mercedes GLK din 2015, pe care l-a obținut la schimb cu o Dacia Duster (plus diferența).

La bancă, Olar are peste 558.000 de lei, iar 11.900 de lei au fost împrumutați unei persoane fizice.

Indemnizația de deputat i-a adus în 2020 131.412 lei.

De asemenea, a mai încasat subvenții de la APIA, însă nu a declarat suma ci a indicat că ”sunt cuprinse în banii din cont”. În declarația de avere ar fi trebui însă, potrivit rubricilor, să indice suma exactă.

Florin Roman (PNL): bijuterii de 5.000 de euro

Deputatul liberal de Alba, deține o casă de 300 de metri pătrați la Alba Iulia, construită în 2012 împreună cu familia. De asemenea, mai deține un teren de 620 de metri pătrați, pe care este construită casa.

Acesta deține și un autoturism Volvo XC 60 din 2011, cumpărat.

Potrivit declarației de avere, Florin Roman are și bijuterii în valoare de 5.000 de euro. Liberalul nu are datorii, în schimb are în bănci câteva depozite în lei care însumează aproximativ 160.000 de lei.

De la Camera Deputaților a încasat în 2020 suma de 157.089 de lei (indemnizație).

Deputatul Beniamni Todosiu (USR PLUS): Donații din campania electorală

Deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu, deține în Alba Iulia, împreună cu familia sa, o casă de 210 metri pătrați, pe un teren de aproape 1.000 de metri.

În conturi are aproximativ 15.000 de lei, însă și datorii mult mai mari, la două bănci.

Un credit în valoare de 34.600 este scandent în 2024, iar un credit de 245.026 de lei este scadent în 2046.

În anul fiscal încheiat, Todosiu a declarat că a câștigat 5.300 de lei de la firma SC Protechnician Master SRL (unde este asociat unic), 2.100 de lei indemnizație de consilier de la Consiliul Județean Alba și 4.635 de lei de la Camera Deputaților.

Soția sa a câștiga 10.200 de lei de la firma amintită mai sus, unde este economist. De altfel, societatea comercială a mai adus familiei 40.000 de lei sub formă de dividende. Soția acestuia a mai încasat în 2020 și șomaj în valoare de peste 1.500 de lei și un stimulent de reinserție de 1.800 de lei.

La venituri din alte surse, Beniamin Todosiu a mai declarat 6 donații în sumă totală de 104.500 de lei, dar a ascuns numele celor care i-au făcut donațiile. Acesta a declarat că este vorba despre donații pe care le-a primit cu ocazia alegerilor parlamentare.

Deputatul Marcel Tuhuț – PSD, bani de la Primăria Avram Iancu

Deputatul de Alba, Marcel Tuhuț, deține împreună cu familia o casă de 142 de metri pătrați în comuna Ciuruleasa, unde a fost primar înainte de a deveni parlamentar.

În aceeași comună, Tuhuț mai are un teren de peste 2.600 de metri pătrați, primit donație în anul 1994.

Pe numele său mai are două mașini (un VW din 2000 și un BMW din 2010). și o remorcă.

În conturile sale se află 17.900 de lei și 30.000 de lei.

Tuhuț are și datorii. Pe lângă un credit ipotecar de 10.500 de lei, scandent în 2022 și o descoperire de card de 9.000 de lei, Tuhuț a mai trecut la creditori: ”persoane fizice – copii” cu o sumă de 19.000 de euro, scadentă în 2030.

Anul trecut a încasat peste 56.000 de lei de la Primăria Ciuruleasa (unde era primar) și 4.100 de lei de la Camera Deputaților (după alegerile parlamentare).

Acesta este acționar la SC C&R Con Star SRL. În ultimele 6 luni ale anului 2020, a prestat servicii în valoare de 49.450 de lei pentru Primăria Avram Iancu (județul Alba), condusă de liberalul Sandu Heler. Contractul a fost obținut prin SEAP.

Firma i-a adus și dividente pe anul trecut: 72.200 de lei, dar a primit și o rambursare a contribuției la campania electorală în sumă de 133.500 de lei.

Deputatul Daniel Rusu – AUR

Deputatul Daniel Rusu (AUR) deține (în procent de 1/2) două case de locuit în Șpring (una primită donație în 2003 și una cumpărată în 2020).

Tot la Șpring, Rusu mai are o casă de vacanță și un vestiar.

Suprafețele trecute de acesta sunt cel puțin ciudate:

Spre exemplu, a scris că una dintre case are 1909 metri pătrați, iar cealaltă 1400 de metri pătrați. Poate fi vorba despre o eroare.

Actualul deputat mai deține două mașini (VW Golf din 2004 și respectiv Peugeot din 2005), cumpărate.

Potrivit declarației, acesta nu are bani în conturi dar are două datorii la persoane fizice care totalizează 30.000 de euro, scadente în 2021.

În calitate de primar al comunei Șpring (pe care a condus-o până în 2020), a încasat 63.804 lei, iar după ce a devenit deputat și până la finalul anului a mai primit și 4.170 de lei de la Camera Deputaților.

Soția acestuia a obținut și ea venituri salariale de peste 25.000 de lei, în 2020.

Senatorul Călin Matieș (PSD): venituri mici, avere mare

Călin-Gheorghe Matieș (PSD) a trecut în declarația de avere 10 terenuri. Senatorul deține cinci terenuri intravilane, de 2.783 mp, 5.092 mp, 892 mp, 8.348 mp și 2.913 mp și alte cinci terenuri extravilane, de 8.700 mp, 5.400 mp, 33.607 mp, 1.800 mp și unul 4.027 mp.

Acesta nu a trecut în declarație și locul în care se află aceste terenuri, deși legea îl obligă să precizeze adresa sau zona.

De asemenea, senatorul deține 6 imobile: trei case în Sântimbru, un spațiu comercial de 56 metri pătrați în aceeași localitate, primit ca moștenire, precum și un apartament de 56 metri pătrați și un spațiu de producție de 120 metri pătrați, ambele în Alba Iulia.

Potrivit declarației, are doar o remorcă pe numele său, deși este văzut la volanul unor mașini de lux.

Nu are bani în conturi, dar la împrumuturi acordate în nume personal a trecut suma de 133.500 de lei. Banii au reprezentant contribuția sa în campania electorală, către PSD.

La capitolul venituri realizate în 2020, acesta a trecut salariul de la ANSVSA în sumă de 2.348 de lei, indemnizația de consilier județean (2.190 de lei), salariul de la firma Matias SRL (4.475 de lei) și indemnizația de la Senat (4.635 de lei).

În total, pe parcursul întregului an, Călin Matieș a declarat că a câștigat 13.648 de lei, adică puțin peste 1.100 de lei pe lună.

Soția sa a câștigat și ea 4.641 de lei în calitate de director economic al firmei Matias SRL, în care mai este angajată și fiica acestuia (venitul declarat fiind de 7.494 de lei).

Declarația de interese a acestuia este goală, la toate rubricile.

Senatorul Sorin Bumb (PNL) și-a mai luat un BMW

Senatorul Sorin Bumb deține împreună cu familia un apartament de 69 metri pătrați în Alba Iulia (cumpărat în anul 1996) și un apartament de 36,85 metri pătrați în Cluj-Napoca (cumpărat în anul 2015).

Sorin Bumb deține două autoturisme BMW, unul din 2019 și unul din 2012, dar și un Volkswagen din 2003. Autoturismul din 2019 a fost achiziționat mai recent, acesta nefiind trecut în declarația de avere anterioară, depusă la începutul mandatului.

În conturi, Bumb are peste 50.000 de lei și 2.450 de euro.

De la ultima declarație, acesta a scăpat și de datoriile către CAR Transgaz Mediaș în valoare de 35.000 lei respectiv 20.000 de lei, care erau scadente în anul 2021 respectiv 2022. Acestea nu se mai regăsesc în noul document.

Anul trecut, Sorin Bumb a încasat 134.202 lei de la Camera Deputaților și 4.880 de lei de la Senat (mandat nou).

Soția sa a încasat peste 65.000 de lei ca angajată a SNTGN Transgaz Mediaș, regionala Cluj (salariu, tichete și diurnă impozabilă).

Declarația de interese a acestuia este goală.