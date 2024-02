Mesajul lui Nicolae Stanciu, înainte de EURO 2024: „Nu suntem colegi, nu suntem prieteni, suntem o familie”

Fotbalistul Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal și mijlocașul celor de la FC Damac din Arabia Saudită, a acordat recent un amplu interviu pentru FRF TV.

Stanciu a vorbit, printre altele, despre calificarea României la EURO 2024, din Germania.

„Cred că toate grupele sunt grele, sunt echilibrate, nu doar a noastră. Pentru că din moment ce ajungi la un turneu final e logic că toate echipele sunt puternice. Va fi un EURO interesant. Cred că favorită este Ucraina, dar după cum știm niciun meci nu este ușor și oricare dintre cele patru echipe se poate califica. (…)

Realist, o luăm pas cu pas. Obiectivul este să ieșim din grupă și după vom vedea cum vor decurge lucrurile. De când a venit Mister am luat-o ușor de la meci la meci și am ajuns aici”, a spus Stanciu.

Atuul tricolorilor la turneul final: forța grupului

Căpitanul naționalei a dezvăluit care este atuul „tricolorilor” la turneul final: „forța grupului”.

„Forța grupului este atuul nostru. Este cel mai mare atuu al naționalei în momentul de față. Faptul că suntem, un grup unit, puternic, care lăsăm totul acolo pe teren când îmbrăcăm tricoul echipei naționale. Cred că acesta este atuul principal.

Pe urmă relațiile pe care le-am creat între noi, pe care le-am creat cu staff-ul, cu presa, cu oamenii de la Mogoșoaia, ne-au ajutat să trecem peste momente grele împreună și să formăm grupul de azi. Am devenit în preliminarii tot mai buni și am terminat grupa neînvinși și am reușit să scriem o pagină de istorie pentru națională (…)

Nu suntem colegi, nu suntem prieteni, suntem o familie! Ne ajutăm pe teren și așa ajutăm România să aibă rezultate”, a mai declarat Stanciu pentru FRF TV.

Stanciu, la al doilea turneu final din carieră

Nicolae Stanciu va bifa la vară al doilea turneu final din carieră, după EURO 2016, astfel că Nicolae este deja un lider inconstestabil al vestiarului.

„Nu realizez pe deplin încă. E greu de descris în cuvinte faptul că voi avea șansa de a mai juca la un turneu final. Doar visez la asta (…) mă simt împlinit din toate punctele de vedere. Pentru mine cel mai important este că îmbrac tricoul echipei naționale. (…) Mereu e nevoie de încă puțin când îmbraci tricoul echipei naționale sau când joci pentru țara ta. Nu cred că e deajuns doar să fii doar 100%. Trebuie mereu să dai și mai mult”, a mai spus Nicolae Stanciu.

Interviul poate fi urmărit integral AICI.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News