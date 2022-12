Meteorologul Elena Mateescu: Vreme deosebit de caldă, cu valori pozitive până după Revelion. Când vine zăpada

Curtea Constituțională a decis în urmă cu nici două săptămâni că nici o pensie specială sau contributivă aflată în plată nu poate fi micșorată.

În acest context, proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern, privind pensiile speciale, care prevede și recalcularea pensiilor magistraților aflate deja în plată, are toate șansele să fie declarat neconstituțional.

Asta în ciuda asigurărilor date de Guvern că legea nu va fi aplicată retroactiv. Totuși, nu este clar cum se va renunța la modul în care sunt recalculate acestea, potrivit noilor reglementări amintite mai jos.

Astfel, Guvernul se joacă cu acest obiectiv aflat în PNRR: a încercat dar nu s-a putut.

Ce spune Curtea Constituțională

”Diminuarea cuantumului pensiei, fie ea contributivă sau de serviciu, cu sume de bani considerabile afectează dreptul la pensie privit lato sensu.

Dacă în jurisprudența Curții s-a statuat deja că suspendarea plății pensiei (indiferent că pensia este contributivă sau de serviciu) pe perioada realizării unor venituri de altă natură constituie o afectare a dreptului fundamental la pensie, cu atât mai mult diminuarea pensiei prin prelevarea unei contribuții (fie și ea direcționată către bugetul FNUASS) pe o perioadă nedeterminată în timp (practic permanentă) reprezintă o afectare a acesteia.

Rezultă, astfel, că ordonanța de urgență nu poate diminua cuantumul pensiei aflate în plată, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o diminuare inevitabilă a cuantumului pensiei.

Or, afectarea dreptului fundamental la pensie se poate realiza prin cel puțin două modalități: încetarea sau suspendarea plății pensiei și diminuarea cuantumului său.

În măsura în care Guvernul apelează prin intermediul ordonanței de urgență la unul dintre aceste două elemente afectatoare ale dreptului, respectiva măsură afectează dreptul la pensie prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art.115 alin.(6) din Constituție”, se arată în motivarea CCR, citată de G4Media.ro.

Ce spune noul proiect adoptat de Guvern

Potrivit proiectului adoptat miercuri de Guvern, reducerea cheltuielilor se va face prin ajustarea procentului de calcul de la 80% la 65% în majoritatea cazurilor, excepție făcând magistrații care au protecția deciziei CCR.

Însă și aici este o ajustare – odată de vechime necesară în magistratură, dar și o reducere a cheltuielilor, astfel încât toate pensiile vor fi recalculate și nici o pensie nu va mai depăși venitul în calcul.

De asemenea, la baza de calcul a veniturilor nu vor mai fi luate în calcul veniturile care nu au caracter permanent, este vorba de acele prime acordate în ultimele șase luni sau drepturi salariale acordate în ultima lună.

Nu se mai ia în calcul ultima lună, ci pe o perioadă de 12 luni, dacă vorbim de magistrați, din ultimii 10 ani, și de la șase la 12 luni, pentru sistemul militar, în ultimii cinci ani.

Pentru magistrați nu se vor mai permite perioade asimilate, perioada minimă asimilată care se va permite va fi de minimum 20 de ani, are va crește gradual, an de an, până la 25 de ani, urmând ca an de an, să scadă perioadele: 20 de ani cu 5 asimilați, 21 de ani cu 4 asimilați etc.

Vechimea minimă s-a egalat cu vechimea minimă din sistemul de pensii publice, la 15 ani. La diplomați a existat și o creștere a vârstei de pensionare, și la personalul navigant, pentru a fi aliniate cu cele din sistemul public de pensii.

Se egalează stadiul minim de cotizare cu cel din sistemul public. Proiectul nu are risc de neconstituționalitate, spune Guvernul.

”Mai mult, nu ar produce efecte retroactive, pentru că nu se recuperează niște venituri deja încasate”.

USR, singurul partid care a criticat decizia

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, susţine că, prin decizia anunţată de ministrul Muncii, Marius Budăi, cu privire la pensiile speciale, PSD şi PNL „au pus în pericol” banii României din PNRR.

„Guvernul PNL-PSD a adoptat legea cosmetizării pensiilor speciale. PNL şi PSD iau în braţe privilegiaţii României şi ignoră tot restul populaţiei.

Se laudă că fac reforma pensiilor speciale, dar în realitate nu au făcut nimic.

Ministrul Budăi i-a asigurat azi pe românii care muncesc onest că pensiile speciale vor fi în continuare de şapte ori mai mari decât ale lor.

Jalonul din PNRR nu a fost atins azi. El spune clar: pensiile speciale trebuie eliminate şi trecute pe contributivitate ca la toţi oamenii care muncesc şi plătesc taxe”, a declarat Drulă, citat într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de USR.