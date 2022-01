Miercuri: Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasate radare ale Poliției Rutiere

Profesorul Doctor Dorin Sarafoleanu (85 de ani), unul din marii specialiști în ORL, primul care a adus tehnica laserului în medicina din România, a vorbit duminică seară, într-un interviu acordat jurnalistului Radu Tudor de la Antena 3, despre pandemia de coronavirus.

„Este un virus nou şi cu totul necunoscut pentru întreaga lume medicală a planetei. El a venit brusc. Ca toate marile epidemii care au făcut ravagii pe globul pământesc vine tot dinspre zona asiatică, nu s-a ştiut nimic despre el.

Patologia gravă, mortalitate foarte mare şi aş putea spune că atât medicina românească cât şi medicina celorlalte ţări n-a prevăzut acest lucru”, a spus profesorul Sarafoleanu, o simitate medicală a României.

”Nu există un tratament 100% eficace, dar vaccinul este soluţia. Lumea medicală şi-a dat seama că trebuie să se unească(…). Toată lumea întreagă, mai ales cei reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea, de ce acest vaccin a apărut aşa repede, într-un an, în timp ce vaccinurile vechi, clasice, au apărut după 4-5 ani de zile.

Răspunsul este foarte simplu. Atunci nu exista inteligenţa artificială, nu existau mijloacele actuale de cercetare, nu se pleca de la acest nivel de cunoştinţe”, a spus Dorin Sarafoleanu.

Despre mască vs. botniță: „Am trăit jumătate din viaţă cu masca pe faţă”

„La început, când masca era foarte mult contestată, auzeai că masca e botniță. Ca om care a trăit jumătate de viață cu masca pe față pentru că am stat în sala de operație, am știut că nu are nici un sâmbure de adevăr (valul de critici la adresa măștii de protecție – n.red.).

Ce rol are masca? Masca te apără şi pe tine de virusul pe care un alt om ţi-l poate transmite şi îl apără şi pe cetăţeanul respectiv. E o invenţie extraordinară.

Dacă aş avea un talent literar aş ridica o odă măştii care a făcut cel mai mare serviciu în această pandemie, alături de marii specialişti al lumii în epidemiologie”, a precizat medicul.

”Din cauza pandemiei, oamenii au devenit mai violenti, mai putin comunicativi, mai egoiști. Românul are genetic în el ‘cromozomul Gică-contra’. Noi ne chinuim să aducem la cunoștință și există câte unul dintre noi care spune că el nu are nimic, că bea țuică și se face tare și mare și așa mai departe.

Cu acești Gică-contra trebuie să ne luptăm, pentru că dacă o să cultivam acest model, atunci formăm omul distopic, periculos pentru propria specie, care nu mai contribuie la progresul social și științific” a adăugat el.

Sursă: Antena3

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News