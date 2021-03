Ministrul Educaţiei: Finalul semestrului al doilea se decalează două săptămâni. Anul școlar se încheie pe 2 iulie

Programele Rabla clasic și Rabla Plus vor beneficia în acest an de mai mulți bani de la buget, a anunțat astăzi ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tánczos Barna. Programul Rabla Plus va permite achiziția a 6.600 de mașini full electrice și a aproximativ 5.000 de autoturisme hibride plug-in.

Bugetul pentru acest program a fost lansat în consultare publică, iar sumele alocate vor fi majorate de la 405 milioane de lei la 440 de milioane de lei.

„Anul acesta, pentru programul Rabla clasic, vom modifica prima de casare și o vom majora de de la 6.500 la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plati acelor persoane care predau o mașină inmatriculată”, anunțat astăzi ministrul Mediului, în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a precizat că programul conține și două ecobonusuri, care vin în completarea primei de casare și în sprijinul achizițiilor de mașini hibrid.

„Ecobonusul se majorează de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, iar în cazul ecobonusului GNC/GPL – emisii sub 96 de grame dioxid de carbon, se majorează de la 1.000 la 1.500 de lei”, a mai spus ministrul Mediului.

Acesta a precizat că, suma maximă care poate fi primită este de 2.250 de euro, dacă se cumulează prima de casare cu ecobonusuri, pentru mașinile clasice.

Bugetul Rabla Plus se dublează

Programul Rabla Plus va beneficia de 400 de milioane de lei, a anunțat Tánczos Barna.

Acest program sprijină achiziția de mașini electrice nepoluante.

„Cea mai mare primă va fi de 10.000 de euro pentru full electric și 4.500 de euro pentru mașini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismelor noi. Sunt bani pentru achiziția prin a cest program a 6.600 de mașini full electrice și a aproximativ 5.000 de mașini plug-in”, a mai precizat ministrul Mediului.

Continuă și programul Rabla electrocasnice

Acest program, care a fost oprit, va continua în acest an și va beneficia de un buget de 75 de milioane de lei, a anunțat ministrul.

„Aplicația informatică este în faza finală, dar va mai avea loc o sesiune de validare pentru a da posibilitatea și altor agenți economici să se înscrie în program”, a spus Tánczos Barna.

Prin acest program se vor putea achiziționa frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe și vase, aparate de aer condiționat, televizoare, laptopuri și tablete.

Ministrul a mai precizat că la 15 zile după încrierea în program și primirea codului, persoana se poate prezenta la comerciant pentru a ridica produsul.