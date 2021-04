Ministrul Lucian Bode a revenit asupra declarațiilor: Masca rămâne obligatorie și la munte și la mare

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, că purtarea măștii de protecție sanitară este obligatorie și la munte, și la mare, dar se analizează renunțarea graduală la această măsură.

Acesta a revenit asupra unor declarații de duminică, potrivit cărora urma să discute în CNSU o variantă în care oamenii ar putea renunța la purtarea măștii pe plajă sau în vârful muntelui.

În altă ordine de idei, Ministrul de Interne le-a recomandat celor care vor să meargă la mare în weekendul de 1 mai „să o facă cu încredere”, dar cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

„MAI va fi prezent în teren pentru a-i proteja, pentru a limita răspândirea epidemiei. Nu vom fi prezenţi în teren cu scopul de a sancţiona cetăţenii”, a spus Bode, în faţa sediului MAI.

Pensiunile, la capacitatea maximă de 70%

În ceea ce priveşte măsurile de 1 mai şi de Paşte, Bode a precizat că hotelurile şi pensiunile vor funcţiona la o capacitate de maximum 70%, iar reglementările valabile în toată ţara vor fi aplicate şi pe litoral.

„Am ieşit cu trei săptămâni înainte, ca să spunem exact la ce să se aştepte fiecare – în primul rând, am spus – cum am reglementat activitatea agenţilor economici din timpul sărbătorilor de iarnă, aşa am reglementat şi activitatea de la mare de 1 mai, şi anume unităţile de cazare pot fi ocupate maxim 70% din capacitate.

Restul reglementărilor se aplică la fel în toată ţara şi pe litoral, evident, ţinând cont de acel indice la mia de locuitori, cât are capacitatea fiecare restaurant să ocupe – 30%, 50%, în funcţie de această situaţie”, a mai afirmat Bode.

În ceea ce priveşte deplasarea, Bode a arătat că restricţiile de circulaţie a persoanelor sunt ridicate, de Paşte, în intervalul orar 20.00 – 05.00, pentru deplasarea către şi de la slujbele religioase.

Momentan, masca este obligatorie

În legătură cu posibilitatea de scăpa de obligativitatea purtării măştii pe plajă, ministrul de Interne a precizat că ridicarea graduală a restricţiilor poate fi luată în calcul la vară, însă momentan purtarea măştii este obligatorie în orice loc.

„Sigur că atunci când premierul Florin Cîţu a venit cu această perspectivă încurajatoare, ca începând cu luna iunie o parte din restricţii să fie ridicate gradual, aşa cum au fost şi introduse de altfel, ne gândim şi la acest aspect.

Pas cu pas, aceste restricţii sunt luate în calcul a fi ridicate şi am dat exemplul cu masca, în anumite condiţii de distanţare, de respectare a regulilor, de protecţie sanitară, acest lucru poate fi luat în calcul”, a mai declarat Bode.