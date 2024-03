Mircea Hava, subiect de fakenews. A fost prezentat drept candidat la Primăria Alba Iulia. Reacție

Europarlamentarul PNL Mircea Hava a fost prezentat marți, de către deputatul (ex-AUR) Daniel Gheorghe Rusu, actual Forța Dreptei, drept candidat la Primăria Alba Iulia.

Hava a reacționat într-un mesaj pe Facebook în care a transmis că informația nu este decât un fakenews.

„Dreapta Unită Alba susține candidatura domnului Mircea Hava la primăria Alba-Iulia! Vom face front comun în spatele celui mai bun candidat la Primăria Alba-Iulia! Împreună vom fi mai puternici!”, este mesajul publicat de Daniel Gheorghe Rusu.

Reacția lui Mircea Hava

Mircea Hava a transmis că informația este un fakenews.

„Omul Mircea Hava vă roagă să încetați cu FAKE-NEWS-URI legate de politicianul Mircea Hava!

Am văzut online și mi s-a spus și telefonic că circulă o informație legată de faptul că, în clipa de față, aș candida la Primăria Alba Iulia. Ba din partea Forței X, ba a vreuneia Y.

Nu sunt decât, maxim, minciuni grosolane, personaje care ori au prea mult timp ori viteză prea mare la internet.

Azi, acum, sunt membru cu acte în regulă la PNL. Asta ca să le fie unora clar: din stiloul și gura mea! Nu am avut și n-o să am niciodată nevoie de interpreți. Mă exprim fără nevoia de a fi anticipat de cineva. Iar intențiile pot avea o singură sursă: Mircea Hava!

Dacă va exista o candidatură a mea la Primăria din Alba Iulia, veți auzi confirmarea din partea lui Mircea Hava. Nu altfel.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru procentul din orice sondaj!”, a scris europarlamentarul, pe pagina de Facebook.

Cum se justifică deputatul Daniel Rusu

„Cu deosebit respect am anunțat doar susținerea noastră necondiționată! Nu am specificat vreodată ca ar fi vorba de o candidatură „obligatorie” din partea noastră!

Este vorba doar de respectul și aprecierea unei alianțe de dreapta pentru un posibil candidat de dreapta!”, este comentariul publicat de către deputatul Daniel Rusu la postarea lui Mircea Hava.

