Neliniște în Moldova. Zeci de mii de ruși au cântat în fața lui Putin: Ucraina şi Crimeea, Belarus şi Moldova- Totul este ţara mea

Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins sâmbătă, la Mioveni, CSO Voluntari, scor 3-1 (23-25, 25-19, 25-21, 25-21), în prima semifinală a Cupei României. În finala Cupei României, Volei Alba Blaj va întâlni CSM Târgoviște, duminică, de la ora 19:00, în Sala Sporturilor din Mioveni.

Meciul de la Mioveni a început slab pentru echipa din Blaj, care s-a văzut condusă constant la diferențe de 6-7 puncte. Jucătoarele au revenit în set și chiar au condus la două puncte diferență, grație unei serii de 6 puncte consecutive, însă echipa din Voluntari a reușit să se impună la limită, 25-23.

În setul al doilea, Volei Alba Blaj a condus în permanență și s-a impus la pas, grație unei evoluții constante, scor 25-19.

Mult mai disputat a fost setul trei, când cele două echipe au mers cap la cap până la 15-15, moment în care CSO Voluntari a dus scorul la 18-15. Un time-out inspirat luat de Stevan Ljubičić, dublat de o înlocuire la fel de inspirată, Sorina Miclăuș în locul Olgăi Strantzali, a făcut ca Volei Alba Blaj să preia controlul partidei, egalarea a venit rapid, formația ajungând prima la punctul 20 și apoi s-a desprins decisiv, câștigând cu 25-21.

În setul patru, Volei Alba Blaj a început în forță și se părea că va câștiga la diferență mare, însă fetele noastre s-au relaxat, permițând adversarelor să revină de la un deficit de 9 puncte la unul de numai două. Concentrarea a revenit la timp și echipa noastră s-a distanțat decisiv la 4 și apoi la 5 puncte, pentru a închide setul (25-21) și meciul.

Evoluția scorului

Set 1: 0-4, 1-5, 4-10, 6-10, 6-12, 8-15, 10-15, 11-17, 14-17, 15-19, 21-19, 21-22, 23-22, 23-25;

Set 2: 5-3, 5-5, 7-5, 10-8, 13-10, 15-11, 20-14, 22-15, 25-19;

Set 3: 5-5, 10-11, 13-11, 13-14, 15-14, 15-18, 18-18, 20-19, 23-20, 25-21.

Set 4: 0-1, 4-1, 5-2, 10-3, 12-5, 15-8, 17-8, 17-15, 21-16, 24-20, 25-21.

Statistica Volei Alba Blaj

Blocajul a fost principala armă a echipei din Blaj în acest meci, statistica fiind una zdrobitoare la acest capitol, cu 17-4 la punctele obținute prin acest procedeu, 12 dintre acestea fiind reușite de Nađa Ninković (8) și Jovana Kocić (4).

De altfel, Nađa Ninković a reușit cele mai multe puncte în acest meci (20), Volei Alba Blaj dând și primele trei marcatoare ale partidei, căpitanul formației fiind urmat în această statistică de Gergana Dimitrova (15) și Jovana Kocić (14)

Volei Alba Blaj, antrenor Stevan Ljubičić: Slađana Mirković 3p. (1 as, 1 blocaj) – Gergana Dimitrova 15p. (1 as, 2 blocaje), Jovana Kocić 14p. (3 ași, 4 blocaje), Victoriia Russu 5p., Olga Strantzali 11p. (2 bocaje), Nađa Ninković-cpt 20p. (1 as, 8 blocaje) – Andreea Ispas (libero), Milica Ivković (libero).

Au mai jucat: Daiana Roman, Andra Artin 2p. și Sorina Miclăuș 5p.

În cea de-a doua semifinală, CSM Târgoviște a trecutde Rapid București, cu scorul de 3-0 (25-16, 25-15, 25-21).

Finala Cupei României, Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște, se va desfășura duminică, 20 martie, de la ora 19:00.

sursa: voleialbablaj.ro

