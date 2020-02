Numărul școlilor și grădinițelor din Alba cu activitate SUSPENDATĂ din lipsa copiilor CREȘTE de la o oră la alta. LISTA

Absenteismul în școlile și grădinițele din Alba face ca activitatea mai multor unități de învățământ să fie suspendată.

Pe lângă cazurile de îmbolnăviri, mai mulți părinți au decis să își țină copiii acasă, departe de colectivitate, o măsură recomandată și de unii dintre medicii de familie.

După ce luni a fost suspendată activitatea unei grădinițe din Alba Iulia, marți s-au înregistrat mai multe situații similare.

Lista instituțiilor cu activiate suspendată:

Grădinița Nr. 7 ”Scufița Roșie” – grupele de la parter (de luni)

Grădinița ”Dumbrava Minunată” din Alba Iulia – în întregime

Școala Generală cu Clasele V-VIII din Vințu de Jos

Școala Generală Nr. 7 din Alba Iulia – Clasa Zero: clasele Zero A și Zero C

Grădinița Nr. 13 – parter

”Am zis că îl țin acasă decât să ia ceva în perioada aceasta. L-am dus inclusiv luni, dar restul săptămânii nu îl mai ducem. Nu are simptome, dar considerăm că este prea riscant și nu vrem să ia ceva” a spus mama unui băiețel de la o creșă din Ampoi (Alba Iulia), care a decis să nu-l expună în colectivitate, în această perioadă.

Un control al DSP se derulează în aceste zile în toate grădinițele din județ, au declarat pentru Alba24, surse din cadrul instituției.

Tot marți, alte patru cazuri noi de gripă au fost confirmate în Alba cu ajutorul testelor rapide (dintre cei patru bolnavi, unul este copil).

Foto: Arhivă

TOP articole in ultimele 3 zile