O companie farmaceutică din Cluj a început probele pentru fabricarea medicamentului Favipiravir, folosit în tratarea Covid-19

Membrii echipei de robotică Xeo a Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, alături de echipa de juniori, XeoAcademy, au oferit flori printate 3D medicilor și asistentelor din Centrele de Vaccinare din municipiul Alba Iulia, cu prilejul zilei de 8 martie.

„În luna martie sărbătorim femeile și feminitatea, iar noi am dorit să le sărbătorim mulțumindu-le astfel medicilor și asistentelor din centrele de vaccinare din orașul nostru care luptă pentru stoparea acestei pandemii.

Ne place să ne implicăm în comunitatea din care facem parte și să ajutăm cum putem pe cei din jurul nostru. Suntem creativi și ne palce să ne lăsăm amprenta inovativă peste tot și de aceea am ales să oferim doamnelor și domnișoarelor niște flori printate 3D care au în mijloc siglele echipelor noastre, pe o parte Xeo, iar pe cealaltă Xeo Academy. Alături de flori am împărțit niște fluturași și am transmis o urare caldă.

Sperăm că am reușit să le aducem bucurie tuturor în suflete și că micuțul nostru gest le-a făcut să se simtă apreciate, deoare le suntem recunoscători pentru tot ceea ce fac.

Dacă ele s-au bucurat, noi ne-am umplut de multă energie pozitivă și entuziasm de care avem cu toții nevoie în aceste vremuri” au declarat tinerii din cele două echipe de robotică” a transmis Luiza Chenți, coordonator relații publice al echipei Xeo.