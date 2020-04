OFICIAL: Bilanțul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 122. Cele mai recente în Hunedoara, Ialomița,Timiș și Neamț

Materialele sanitare trimise județului Alba din provincia chineză Gansu, vor ajunge la Alba după o adevărată aventură birocratică.

Este vorba despre 2000 de costume medicale de protecție, 2000 de măști speciale și peste 20.000 de măști medicale trimise în țară, dar blocate la Otopeni.

Deputatul de Alba, Florin Roman, a lansat acuzații dure împotriva autorităților românești, care au complicat lucrurile la extrem.

Acesta a explicat într-o postare pe contul său de Facebook că materialele au fost la un pas de a se bloca în vamă, din cauza unor proceduri birocratice ”care nu au nici o legătură cu starea de urgență în care ne aflăm”.

Acesta a spus că a fost nevoie de intervenție la cel mai înalt nivel pentru a convinge reprezentanții unei instituții a statului că este nevoie de aceste materiale, de urgență, în județ.

Postarea deputatului liberal:

”La solicitarea președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel, în urmă cu doua săptămâni am început demersurile pe lângă vama, ministerul de Finanțe, pentru a urgenta demersurile pentru ca materiale sanitare comandate de CJ Alba in China sa ajungă cât mai repede in spitalele din Alba.

Vorbim de 2000 costume medicale de protecție, 2000 de măști N95 și de 20.800 de măști medicale, ce au sosit azi in țara, la Otopeni.

Și de aici începe nebunia. Ca sa aduci aceste materiale “sofisticate” statul roman a inventat o Agenție a medicamentului, care are drept de veto asupra intrării măștilor și combinezoanelor, in baza unor proceduri birocratice, care nu au nici o legătura cu luarea unor decizii in starea de urgentă in care ne aflam.

A fost nevoie de toată “determinarea” și de toate argumentele “volumetrice”, pentru ca o funcționara care lucra de acasa și o șefuță la stat, pe bani mulți, sa facă distincție între o donație destinată spitalelor și o tranzactie de materiale sanitare, supusa comercializării.

A fost nevoie de telefoane, de nervi întinși la maxim, de schimb de adrese și mailuri, de tot arsenalul pentru ca o instituție a statului sa ne lase sa aducem ce avem nevoie la Alba.

Nu e momentul sa spun mai multe, acum. Vom trece și peste aceasta perioada și voi urmări personal ca aceste cozi de topor sa plece și sa dea socoteala.

Le mulțumesc lui Marius Zinca, din Ministerul de Finanțe și lui Denisa Tulhina de la vama Alba, pentru solidaritate.

După acest episod cinic și stresant nu-mi mai rămâne deocamdată, nimic de spus…”

Consiliul Județean Alba anunțase în urmă cu două săptămâni că va primi zeci de mii de măști și costume de protecție de la Provincia Gansu (China), cu care județul este înfrățit.