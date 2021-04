OFICIAL: Voiculescu și Moldovan DEMIȘI din funcțiile de la Ministerul Sănătății. Documentele de revocare, trimise lui Iohannis

Premierul Florin Cîțu a cerut revocarea din funcție a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după o întâlnire la Guvern, între premierul Florin Cîțu, vicepremierul Dan Barna, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Andreea Moldovan.

Pe lângă Voiculescu, a fost demisă și Andreea Moldovan.

Comunicat oficial premierul Florin Cîțu:

”Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu.

Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății..

Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi”.

Picătura care a umplut paharul în coaliție

Ministerul Sănătății a elaborat marți un ordin semnat de Andreea Moldovan, prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, în care erau introduse mai mulți indicatori care nu erau în ordinele anterioare scrie G4Media.

Spre exemplu, nivelul de testare COVID devine factor principal, alături de rata de incidență și gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

Acesta introduce un punctaj pe baza unei grile. Cu cât o localitate are mai multe puncte, cu atât situația epidemiologică este considerată mai gravă și poate intra în carantină.

Ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan a fost publicat marți în Monitorul Oficial, dar se pare că premierul nu a fost informat despre acesta.

Primele reacții ale USR

Vom vedea ce facem în continuare, va fi o discuție în organele statutare ale partidului și va fi o decizie acolo.” a anunțat Ionuț Moșteanu, după decizia premierului Florin Cîțu de a-i da afară din Guvern pe Vlad Voiculescu și pe Andreea Moldovan.

Întrebat dacă i se pare justificată decizia premierului, el a răspuns: ”Mie nu, nu mi se pare deloc justificată, mai ales că a fost o discuție în timpul zilei de luni, la care am și participat și părea că s-au clarificat niște lucruri și pașii următori” potrivit DCNews.ro

Despre ordinul privind metodologia de calcul cu privire la carantinare, Ionuț Moșteanu afirmă că, din ce știe, e o discuție veche de un an, iar premierul a fost informat.

El susține că respectivul ordin publicat în Monitorul Oficial ”stabilea mai multe criterii și aducea mai multă claritate și echilibru”, fiind unele localități care testau, altele care nu testau.

El admite că trebuia făcută o discuție între ministru, secretar de stat și premier, dar spune că nu era cazul de o demitere. ”Ministrul Voiculescu are susținerea partidului, a USR PLUS, și, din punctul meu de vedere este un act de agresiune al premierului în această coaliție” a mai spus Moșteanu, care a răspuns ferm că Voiculescu nu are vreo vină în acest caz.

Cu privire la coaliția de guvernare, Moșteanu a spus că urmează o discuție astăzi în organele de conducere ale USR PLUS: ”O să decidem”, a anunțat el.

