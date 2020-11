OMS descurajează folosirea medicamentului Remdesivir în tratarea pacienților infectați cu COVID-19

Un nou contract de finanțare nerambursabilă contractat pentru orașul Cugir din județul Alba crește la valoarea de aproape șapte milioane euro investițiile realizate de administrația publică locală în dezvoltarea sistemului de educație. Cea mai mare parte a fondurilor necesare provin din surse nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

De această dată, vorbim de proiectul ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educațională Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” Cugir”, a cărui valoare totală este de peste 12 milioane lei și prin care vor fi reabilitate trei corpuri de clădire ale acestei unități de învățământ. Cererea de finanțare este contractată pe baza Priorității de investiții 10.1, dedicată educației și formării, în Programul REGIO 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

Aproape 500 de elevi și cadre didactice și auxiliare de la Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” din Cugir vor beneficia, începând cu anul 2024, de rezultatele acestui proiect, care își propune creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic din oraș, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale.

Pe lângă acest proiect pentru învățământul tehnic, edilii din Cugir investesc fonduri europene REGIO 2014-2020 în reabilitarea a trei unități de învățământ preșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iosif Pervain” și de la Școala Gimnazială ”Singidava”, precum și în cazul proiectului de modernizare a Școlii Gimnaziale nr.3, fiind vorba, în total, de peste 32 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii educaționale, inclusiv achiziționarea de dotări.

”Solicitările concetățenilor mei sunt deosebit de diversificate, dar toți sunt preocupați de buna dezvoltare a comunității noastre. Noi, la nivelul administrației publice locale, am pregătit proiecte în diferite domenii, pentru creșterea mobilității, pentru îmbunătățirea stării de sănătate, dar și pentru vârstnici. Valoarea totală a proiectelor gândite de noi în această perioadă, 2014-2020, se apropie de 150 milioane lei, din care peste 20% sunt dedicate creșterii calității învățământului, deoarece suntem foarte preocupați de asigurarea celor mai bune condiții pentru generația tânără. Învățământul tehnic din Cugir a început să se dezvolte în urmă cu aproape 125 de ani, dar o adevărată școală tehnică a apărut oficial doar în 1927. De-a lungul timpului, această școală s-a dezvoltat, odată cu evoluția industrială a orașului nostru, întrând în oarecare declin în anii de după 1990. Acum, în ultimii 5-10 ani, am văzut că se creează o nouă industrie în Cugir, folosind resursele umane locale. De aceea am pregătit acest proiect, pentru a susține învățământul tehnic cu resurse publice.

Prin acest proiect dorim să impulsionăm învățământul dual din orașul Cugir, în sprijinul tuturor agenților economici din zonă. În plus, noi investim și în reabilitarea Internatului colegiului ”Lăzărescu”, folosind fonduri locale, iar lucrările ar trebui să fie gata înainte de finalizarea proiectului de reabilitare a spațiilor de învățământ. Împreună cu echipele tehnice, ne vom concentra pe finalizarea acestor proiecte, astfel încât să pregătim noi cereri de finanțare, care ar putea fi realizate prin Programul Național de Relansare și Reziliență sau prin viitorul Program Operațional Regional, pentru a crește calitatea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat Adrian Teban, primarul din Cugir.

Resursele financiare necesare proiectului ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educațională Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” Cugir” sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, asigură dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Proiectul fi definitivat până în 31 decembrie 2023, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 12.011.573,41 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 2,52 milioane euro (11.771.341,89 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

”Administrația publică locală din Cugir, implementează în total opt proiecte REGIO în această perioadă, toate fiind importante pentru comunitatea locală. Lăsând la o parte investițiile majore pentru creșterea mobilității urbane, domeniul educațional este cel mai important pentru edili. Acesta este rolul fondurilor europene: să degreveze bugetele locale, astfel încât fondurile locale să poată fi folosite pentru diverse investiții locale de dezvoltare. La Cugir oamenii văd rezultate concrete și cunosc faptul că finanțările din bani europeni pentru infrastructură, pentru iluminat public, pentru sănătate și educație duc la creșterea calității vieții.

La nivel regional, prin Axa Prioritară 10 susținem investițiile pentru formare profesională prin 13 proiecte pentru licee tehnice sau tehnologice. Aceste cereri de finanțare au o valoare totală de circa 160 milioane lei, din care în județul Alba vor fi atrase aproape 65 milioane lei. Pe lângă acest proiect și cel contractat pentru construirea unei clădiri noi la Liceul Tehnologic Sebeș, în județul Alba se vor implementa în curând și proiectele de reabilitare și dotare a Colegiului Tehnic Aiud și de reabilitare a Liceului Tehnologic din Jidvei”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Lucrările prevăzute în proiectul din Cugir includ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural pentru clădirile școlii propriu zise, a sălii de sport și a cabinetelor de specialități. Se propune inclusiv demolarea parțială a unor elemente structurale sau nestructurale și introducerea unor elemente structurale. În cadrul investițiilor vor fi realizate: anveloparea termică a clădirii, precum și înlocuirea instalațiilor termice, electrice, sanitare și de alimentare cu apă. Centralele termice vor fi cu unele pe combustibil gazos, în condensare și toate spațiile vor fi dotate cu instalații de stingere a incendiilor. Pe clădiri vor fi montate panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere, sistemele de iluminat vor fi echipate cu surse LED și cu economizoare de energie. Din punct de vedere al accesului vor fi realizate rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, iar pe clădirea școlii propriu zise va fi instalat un lift exterior. După lucrările de construcție, în toate cele trei clădiri se vor achiziționa mobilier școlar nou, echipamente didactice moderne și sisteme TIC moderne.

”La nivelul județului Alba există un număr tot mai mare de firme, cu capital străin și autohton, care au nevoie de specialiști în domeniile tehnice. Învățământul Profesional și Tehnic oferă oportunități sporite de angajare și dezvoltarea unei cariere profesionale, de creștere a competențelor și, prin învățare pe tot parcursul vieții, de împlinire personală prin beneficiile obținute prin prestarea unei munci calificate. Din acest motiv, Consiliul Județean Alba a finanțat un program pilot prin care s-a dezvoltat Școala Profesională Germană, care a devenit un succes la nivel local și chiar național, datorită faptului că sunt formați și lansați pe piața muncii tineri tot mai bine pregătiți. Din acest motiv, ne bucurăm că fondurile europene vor completa acest demers local, prin investiții în zonele cheie ale județului, la Sebeș, Cugir, Aiud și Jidvei”, a spus Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, vorbind despre semnarea acestui contract pentru Colegiul Tehnic din Cugir.