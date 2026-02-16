Connect with us

Economie

Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână

Publicat

acum O oră

Pachetul trei de măsuri fiscale urmează să fie aprobat în ședința de guvern din această săptămână. Potrivit informațiilor care vin dinspre executiv, va fi adoptat prin ordonanță de urgență nu printr-o nouă angajare a răspunderii. 

Este vorba despre două decizii majore din pachetul de reforme: proiectul de reformă în administrația publică și pachetul de relansare a economiei.

Executivul intenționează să le promoveze prin ordonanță de urgență, nu prin angajarea răspunderii în Parlament.

Cele două acte legislative trebuie aplicate imediat, doarece sunt necesare la calculul bugetului pentru acest an.

În esenţă, reforma în administraţia publică locală şi centrală vizează o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, fără afectarea salariilor de bază, creșterea eficienței și a calității serviciilor publice.

Pe de altă parte, prin proiectul de relansare economică se urmăreşte stimularea investiţiilor, acesta fiind conceput pe două componente esenţiale: una fiscală şi alta care conține scheme de sprijin pentru companii.

Vezi și: Toate măsurile fiscale și de investiții pentru relansarea economică, propuse de Guvernul Bolojan. Lista pe domenii

Tot în această săptămână va avea loc o nouă şedință a Curții Constituționale privind sesizarea Înaltei Curţi de Casație și Justiție privind reforma pensiilor magistraților, care stipulează creșterea treptată a vârstei de pensionare şi diminuarea pensiilor acestora.

CCR a amânat de cinci ori luarea unei decizii, iar acum trebuie să analizeze și ultima solicitare a Instanţei Supreme, care vrea sesesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la reforma pensiilor de serviciu, invocând riscul de discriminare și încălcare a normelor europene.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 16 minute

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Care sunt principalele vulnerabilități ale economiei
Evenimentacum 36 de minute

Luni: Ședință a coaliției de guvernare, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Economieacum O oră

Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 minute

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Care sunt principalele vulnerabilități ale economiei
Economieacum O oră

Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 36 de minute

Luni: Ședință a coaliției de guvernare, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Evenimentacum 3 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Ce notă a primit fotbalistul din Alba după meciul cu Atletico Madrid
Evenimentacum 2 zile

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 5 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Ziua porților deschise la primul spital privat din Alba Iulia, Spitalul Dr. Holhoș. Condiții la standarde internaționale
Evenimentacum 17 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Mai mult din Educatie