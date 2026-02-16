Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână

Pachetul trei de măsuri fiscale urmează să fie aprobat în ședința de guvern din această săptămână. Potrivit informațiilor care vin dinspre executiv, va fi adoptat prin ordonanță de urgență nu printr-o nouă angajare a răspunderii.

Este vorba despre două decizii majore din pachetul de reforme: proiectul de reformă în administrația publică și pachetul de relansare a economiei.

Executivul intenționează să le promoveze prin ordonanță de urgență, nu prin angajarea răspunderii în Parlament.

Cele două acte legislative trebuie aplicate imediat, doarece sunt necesare la calculul bugetului pentru acest an.

În esenţă, reforma în administraţia publică locală şi centrală vizează o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, fără afectarea salariilor de bază, creșterea eficienței și a calității serviciilor publice.

Pe de altă parte, prin proiectul de relansare economică se urmăreşte stimularea investiţiilor, acesta fiind conceput pe două componente esenţiale: una fiscală şi alta care conține scheme de sprijin pentru companii.

Tot în această săptămână va avea loc o nouă şedință a Curții Constituționale privind sesizarea Înaltei Curţi de Casație și Justiție privind reforma pensiilor magistraților, care stipulează creșterea treptată a vârstei de pensionare şi diminuarea pensiilor acestora.

CCR a amânat de cinci ori luarea unei decizii, iar acum trebuie să analizeze și ultima solicitare a Instanţei Supreme, care vrea sesesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la reforma pensiilor de serviciu, invocând riscul de discriminare și încălcare a normelor europene.

