Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare

Cât costă să fii student în Alba Iulia: Viața de student în Alba Iulia poate fi mai accesibilă decât în marile centre universitare ale României, dar costurile cu chirie, mâncare, transport și utilități încă pot pune presiune pe bugetul celor care își încep studiile aici.

Cu prețuri diferite față de orașele mari, dar și provocări proprii, întrebarea rămâne: cât te costă, de fapt, un an de studiu în Alba Iulia?

În Alba Iulia, oferta de învățământ superior este concentrată în jurul Universitatății „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, singura universitate cu profil complet din oraș, fondată în 1991.

Aceasta oferă programe de licență, masterat și doctorat în domenii variate precum istorie, litere și științe ale educației, științe economice, informatică și inginerie, drept și științe sociale sau teologie ortodoxă, toate structurate pe facultăți distincte.

În anul universitar 2025–2026, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia numără peste 6100 de studenți înscriși în toate programele de studiu, inclusiv licență, masterat și doctorat, un număr semnificativ mai mare decât în anii precedenți și o dovadă a interesului tot mai mare pentru educația superioară în oraș.

De asemenea, în Alba Iulia funcționează și o extensie a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), care oferă programe de studiu cu profil ingineresc și tehnic.

Prezența UTCN completează oferta educațională locală, adresându-se în special studenților interesați de domenii tehnice și tehnologice.

Pe scurt, Alba Iulia oferă o gamă completă de studii universitare într-un oraș de dimensiuni medii, unde comunitatea studențească reprezintă o parte importantă a mediului local.

Taxe de școlarizare

La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), taxele de școlarizare pentru studii cu plată sunt, în general, mai accesibile comparativ cu alte universități din țară.

Taxa anuală de școlarizare la programele de licență pornește de la aproximativ 3 000 lei pe an, iar la nivel de masterate și programe doctorale tinde să fie mai mare, în jurul a 3 500 - 4 000 lei pe an, în funcție de domeniul de studiu și specializare.

De asemenea, conform ultimelor regulamente oficiale publicate, taxele de școlarizare pentru studenții care studiază cu taxă la UTCN (inclusiv la extensia din Alba Iulia) variază în jurul valorii de aproximativ 3 600 - 3 900 lei pe an la programele de licență și masterat, în funcție de specializare și nivelul studiilor.

Cât costă să fii student în Alba Iulia: Cazare

Costurile de cazare în cele cinci cămine ale UAB variază în funcție de nivelul de dotare și, foarte important, de forma de învățământ la care sunt înscriși studenții.

Practic, pentru studenții de la buget costurile sunt între 280 și 350 de lei, iar cei de la taxă trebuie să achite lunar o sumă adublă, adică, între 560 și 700 de lei.

Studenții care nu prind loc în cămine sau preferă altă modalitate de cazare pot alege închirierea unei garsoniere sau a unui apartament.

Asemeni tarifelor pentru cazarea în căminele studențești, și prețul chiriilor în oraș sunt în creștere. Chiriile din Alba Iulia rămân relativ accesibile comparativ cu marile centre universitare, însă diferențele dintre oferte pot fi semnificative.

În cazul garsonierelor, prețurile pornesc de la aproximativ 150-170 de euro pe lună pentru locuințele mai vechi sau situate în zone periferice și pot ajunge la 280-300 de euro pentru spații modernizate sau amplasate în cartiere căutate, precum Cetate sau Centru.

Pentru apartamentele cu două camere, cele mai frecvente chirii se situează între 230 și 250 de euro pe lună pentru variantele standard, în timp ce locuințele renovate, complet mobilate sau poziționate central pot depăși 300-400 de euro lunar.

Prețul final este influențat în principal de zonă, nivelul dotărilor și dacă utilitățile sunt sau nu incluse în chirie.

Ce mănâncă studenții

Universitatea 1 Decembrie 1918 dispune de o cantină studențească cu o capacitate mare. La prețuri rezonabile (aproximativ 20 de lei) studenții pot servi aici o masă caldă și consistentă.

Potrivit site-ului UAB, „Varietatea meniurilor zilnice constă în oferirea de 3 sortimente de ciorbe, 5 garnituri, 9 preparete cu carne, 1 sortiment desert, apă plată, apă minerală (1 dozator de apă cu aces liber), precum şi mic dejun la cerere.”

În ceea ce privește mesele în oraș, Alba Iulia rămâne o opțiune relativ accesibilă pentru studenți. Un meniu de prânz sau o masă la un restaurant obișnuit costă, în medie, între 25 și 50 de lei, în timp ce variantele de tip fast-food sau ofertele zilnice pot fi chiar mai ieftine.

Unul dintre produsele fast-food favorite ale studenților, shaorma, costă la restaurantele de profil din oraș între 24 și 33 de lei.

Totuși, ieșirile frecvente pot crește rapid cheltuielile lunare, motiv pentru care mulți studenți aleg combinația dintre gătitul acasă sau în bucătăriile căminelor studențești și mesele ocazionale în oraș.

Transport în Alba Iulia

Costul unui bilet de autobuz în Alba Iulia este de 5 lei, acesta fiind valabil pe toate liniile interne timp de o oră.

Totuși, deplasarea cu autobusul a devenit mai puțin practică în toamna anului 2025, atunci când autoritățile au decis reducerea numărului de curse zilnice efectuate de STP Alba.

Totuși, fiind un oraș de dimensiuni relativ reduse, distanțele pe care studenții trebuie să le parcurgă până la facultate sunt adesea practicabile pe jos sau cu biciclete/trotinete electrice.

De asemenea, serviciile de ridesharing și taxi rămân o alternativă convenabilă pentru deplasări punctuale sau în afara orelor de transport public.

Tarifele practicate de firmele de taxi din Alba Iulia variază între 4.3 și 5 lei/kilometru, în vreme ce aplicațiile de ridesharing aplică prețuri care depind de diferiți factori precum gradul de ocupare, condițiile meteo sau diferitele reduceri de care utilizatorii pot beneficia.

Cât costă să fii student în Alba Iulia: Viață socială și divertisment

În Alba Iulia, viața de noapte și divertismentul pentru studenți sunt moderate ca ofertă, dar atractive ca prețuri în comparație cu orașele mai mari.

Spre exemplu, un bilet la singurul cinematograf din oraș costă pentru un student 25 de lei.

Pentru socializare, barurile și pub-urile din oraș propun prețuri la o bere sau un cocktail care se încadrează frecvent între 15 și 30 de lei, în timp ce o ieșire la club poate ajunge, în funcție de local și de consum, la 80-150 de lei, sau mai mult pentru o seară completă.

Astfel, pentru studenți cu buget limitat, Alba Iulia oferă opțiuni accesibile de petrecere a timpului liber, iar combinația dintre evenimente culturale și ieșiri sociale poate fi adaptată la diferite bugete.

Alba Iulia în comparație cu Cluj Napoca

Comparativ cu Cluj-Napoca, viața de student în Alba Iulia este, în general, mai accesibilă din punct de vedere financiar.

Cele mai vizibile diferențe apar la chirii, unde în Alba Iulia o garsonieră sau un apartament cu două camere poate costa cu câteva sute de euro mai puțin decât în Cluj, oraș recunoscut pentru una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din țară.

Și cheltuielile zilnice, de la mesele în oraș la transport sau ieșiri, tind să fie mai reduse în Alba Iulia.

Pe de altă parte, Cluj-Napoca oferă un ecosistem studențesc mult mai extins, cu o viață socială, culturală și profesională considerabil mai diversă.

Numărul mare de universități, evenimente, oportunități de angajare și activități extracurriculare transformă Clujul într-un pol academic major, în timp ce Alba Iulia propune un ritm mai liniștit și un mediu universitar mai compact, potrivit studenților care preferă un oraș mai puțin aglomerat și costuri mai ușor de gestionat.

Pe scurt, viața de student în Alba Iulia rămâne o opțiune echilibrată pentru cei care caută costuri mai accesibile și un ritm urban mai liniștit.

Deși oferta de divertisment și oportunitățile sunt mai limitate decât în marile centre universitare, avantajul financiar poate cântări decisiv pentru mulți studenți.

Foto: Pixabay

Tudor Itu

