Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Ce notă a primit fotbalistul din Alba după meciul cu Atletico Madrid

Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Echipa pentru care evoluează fotbalistul din Alba, Andrei Rațiu, s-a impus pe teren propriu în partida disputată în compania celor de la Atletico Madrid cu scorul de 3-0.

Fundașul naționalei a oferit pasa în urma căreia coechipierul său, Fran Perez a deschis scorul.

Revenit recent după o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de trei săptămâni, Andrei Rațiu revine la forma cu care i-a obișnuit pe suporterii echipei din Vallecas.

În partida pe care Rayo a disputat-o duminică împotriva formației pregătite de celebrul antrenor, Diego Simeone, Atletico Madrid, Rațiu a avut un moment de inspirație care a dus la deschiderea scorului.

În minutul 40 al confruntării, fotbalistul născut la Aiud își depășește elegant adversarul (italianul Matteo Ruggeri) și centrează la firul ierbii pentru extrema Fran Perez care reia simplu, direct în poarta apărată de Jan Oblak.

Golurile cu numărul 2 și trei au fost înscrise de Oscar Valendin și Nobel Mendy, astfel Rayo Vallecano s-a impus la scor de neprezentare în fața formației din capitala Spaniei.

Atletico venea „pe cai mari” la Vallecas, după ce cu doar trei zile înainte aceștia învinseseră Barcelona cu 4-0 în semifinalele Cupei Spaniei (Copa del Rey).

Pentru prestația din partida de duminică, Andrei Rațiu a fost creditat de către platforma de specialitate SofaScore cu nota 8.1, fiind al doilea cel mai bun jucător de pe teren.

Cu un gol și două assist-uri în cele 28 de partide disputate la echipa de club în acest sezon, dar și cu un gol și un assist semnate pentru echipa națională, fotbalistul din Alba totalizează 5 contribuții ofensive în stagiunea 2025/26, cifre excelente pentru un fundaș lateral.

Forma sa recentă întărește ideea că Andrei Rațiu nu poate lipsi din primul 11 în barajul de calificare la Cupa Mondială pe care România îl va disputa la finalul lunii martie, în Turcia.

Cota de piață a fundașului originar din Alba la ora actuală, potrivit transfermarkt.com este de 18 milioane de euro, acesta fiind al doilea cel mai bine cotat fotbalist român la ora actuală.

