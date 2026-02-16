Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Care sunt principalele vulnerabilități ale economiei

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Deficitele și datoria publică rămân principalele vulnerabilități.

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei guvernamentale, în pofida măsurilor de consolidare fiscală adoptate recent.

Potrivit agenției, apartenența la Uniunea Europeană și accesul la fonduri europene reprezintă în continuare un sprijin major pentru profilul de credit al țării, însă riscurile rămân semnificative.

În comunicatul transmis, Fitch arată că ratingul României este susținut de statutul de stat membru al UE, care facilitează intrările de capital, sprijină convergența veniturilor și asigură acces la finanțare externă.

De asemenea, PIB-ul per capita și indicatorii de guvernanță sunt peste media altor state cu rating similar „BBB”.

Pe de altă parte, agenția atrage atenția asupra deficitelor gemene – bugetar și de cont curent – mari și persistente, a creșterii datoriei publice, a polarizării politice și a nivelului relativ ridicat al datoriei externe nete.

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”: Consolidare fiscală în curs, dar cu riscuri

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice, în contextul unor deficite fiscale ridicate, deși în scădere, și al creșterii rapide a raportului datorie guvernamentală/PIB.

Guvernul instalat în vara anului 2025 a început implementarea unor măsuri de consolidare fiscală, inclusiv majorarea TVA în august 2025, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă.

Fitch estimează că deficitul bugetar ESA a fost aproape de 8% din PIB anul trecut, pe baza unui deficit cash preliminar de 7,7% din PIB.

Implementarea completă a măsurilor din 2025 și înghețarea cheltuielilor în 2026 ar putea reduce deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale în 2026.

Totuși, agenția semnalează incertitudini privind amploarea consolidării fiscale după 2027, în contextul schimbării planificate a funcției de prim-ministru în aprilie 2027 și al ciclului electoral din 2028.

Deficitele guvernamentale ale României vor rămâne printre cele mai ridicate din categoria țărilor cu rating „BBB”, potrivit prognozelor Fitch.

Datoria publică și creșterea economică

Datoria publică a crescut accelerat în ultimii doi ani, iar Fitch estimează că la finalul lui 2025 aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB, peste media de 56% a statelor cu rating „BBB”.

Agenția se așteaptă ca nivelul datoriei să urce la 63% din PIB în 2027 și să continue să crească în lipsa unor măsuri suplimentare.

În același timp, creșterea economică a rămas sub 1% în 2025, afectată de consolidarea fiscală și de cererea externă slabă.

Fitch prognozează un avans al PIB sub potențialul estimat de 2% până în 2027, pe fondul unor măsuri fiscale suplimentare și al compromisurilor politice dificile.

Consumul gospodăriilor este așteptat să scadă în acest an, din cauza diminuării veniturilor reale disponibile, în timp ce investițiile vor crește, susținute de fondurile europene și de componenta de granturi din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Inflație și deficit extern ridicate

Inflația ridicată rămâne o vulnerabilitate pentru ratingul României, potrivit Fitch, amplificată de majorarea TVA și de expirarea plafonării prețului la electricitate.

De cinci ani, inflația depășește ținta BNR de 2,5% ±1 punct procentual, iar media estimată pentru perioada 2024–2026 este dublă față de media statelor cu rating „BBB”.

Deficitul de cont curent a fost aproape de 8% din PIB

în 2025, comparativ cu 6,7% în 2023 și mult peste media de 1% a țărilor din aceeași categorie de rating. Fitch estimează o reducere sub 7% din PIB în 2026, pe fondul scăderii cererii de import. Datoria externă netă este așteptată să crească gradual de la 21% din PIB în 2024, nivel semnificativ peste media de 3% a statelor „BBB”.

Rolul fondurilor europene

Agenția subliniază că fondurile europene consistente susțin accesul României la finanțare externă și atenuează presiunile asupra costurilor de împrumut.

Creșterea granturilor din PNRR și accesul la împrumuturile din Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare de 16,7 miliarde de euro, inclusiv o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro, sunt considerate factori pozitivi pentru reducerea riscurilor pe termen scurt.

Fitch avertizează că un eventual eșec în implementarea măsurilor de consolidare fiscală sau apariția unor tensiuni politice care să afecteze stabilitatea macroeconomică și finanțarea externă ar putea conduce la o retrogradare a ratingului.

În schimb, progrese solide și sustenabile în reducerea deficitului și stabilizarea datoriei publice, alături de îmbunătățirea structurală a deficitului de cont curent, ar putea duce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

