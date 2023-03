Peste 200.000 de clienţi vor primi facturi de regularizare cu minus. ANRE: este o cifră impresionantă

Peste 200.000 de clienţi vor primi facturi de regularizare cu minus, a anunțat joi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. Potrivit acestuia, clienţii casnici s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă de criză.

„Recent am finalizat şi acele machete care vor viza acele regularizări care se fac în baza ordonanţei de urgenţă pentru clienţii care şi-au redus consumul în 2022, faţă de consumul mediu din 2021 – cei care nu au beneficiat de niciun plafon. Este un număr considerabil de clienţi.

Am primit de la unii furnizori nişte cifre, încă nu am primit de la toţi. Cred că am cifrele de la furnizorii care acoperă cam 70% din consumul casnic – şi vorbim de peste 150.000 de clienţi la acest 70%. Probabil că şi dacă ultimul furnizor mare va face aceste calcule, vom depăşi cifra de 200.000.

E o cifră impresionantă. Clienţii casnici chiar s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă critică de criză, chiar în condiţiile în care foarte mulţi au beneficiat de preţ plafonat şi nu le-a păsat, dar cei care nu au beneficiat se pare că s-au mobilizat şi au luat măsuri”, a menţionat Zoltan Nagy-Bege.

Noile modele de facturi, cu informații obligatorii din directivele europene

În ceea ce priveşte noile modele de facturi, vicepreşedintele ANRE a menţionat că toate acele elemente care apar ca informaţii obligatorii a fi cuprinse în facturile de gaz, respectiv de energie electrică, apar în directivele europene.

„Toate acele elemente care apar ca informaţii obligatorii a fi cuprinse în facturile de gaz, respectiv de energie electrică, nu sunt invenţiile noastre. Toate apar în directivele europene şi directiva spune că sunt obligatorii să fie incluse în factură.

Noi am făcut doar o selecţie şi ne-am străduit ca prima pagină a facturii să fie simplificată. Ne-am străduit să simplificăm prima pagină a facturii şi să obligăm furnizorii să pună pe prima pagină strict nişte elemente necesare pentru client pentru a se identifica, pentru a şti cât are de plătit, când are de plătit şi pentru ce plăteşte – şi unde se poate adresa în momentul în care are vreo problemă cu factura, unde contestă factura.

De altfel, prin lege s-a stabilit că începând cu consumul lunii aprilie se va folosi o nouă factură”, a adăugat Zoltan Nagy-Bege.

Noile facturi, din aprilie

El a subliniat că din aprilie 2023 se vor folosi noile modele de factură.

„Am avut controale atât la energie electrică, la furnizare, cât şi la distribuţie. Chiar dacă uneori pare că nu ne ocupăm cu altceva decât cu controale, vă asigur că avem şi alte preocupări – şi nu facem controale de dragul de a da de lucru colegilor mei sau angajaţilor ANRE.

Nu cred că vreun furnizor, distribuitor, transportator, trader a fost sancţionat pe nedrept de către ANRE. Dacă s-a întâmplat, de obicei se câştigă în instanţă, foarte rar se întâmplă.

Trebuie să vă străduiţi: furnizori, distribuitori, transportatori, traderi, să respectaţi legislaţia, chiar dacă uneori pare absurdă. Noi tot timpul am fost deschişi şi vom fi şi în continuare deschişi să purtăm dialog, să înţelegem nevoile pieţei şi, în limita legislaţiei europene şi naţionale, să găsim cele mai bune soluţii”, a mai spus acesta.

sursă: Agerpres

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News