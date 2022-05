Peste 3 milioane de pensionari vor primi în luna iulie 700 de lei din partea statului. Cine se încadrează la ajutorul financiar

Pensionarii din România care au pensiile mai mici sau egale cu 2000 de lei vor primi în luna iulie un ajutor financiar, din partea statului de 700 de lei. Măsura va fi aprobată de guvern, joi, 2 iunie, printr-o ordonanță de urgență.

Măsura se aplică pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul militar şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a spus Budăi la Palatul Parlamentului.

Întrebat cum s-a stabilit plafonul de 2.000 de lei pentru primirea acestui ajutor de 700 de lei în luna iulie, Budăi a spus: „La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România.

Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.

Am considerat atunci o categorie vulnerabilă, pensia care se încadrează în jurul pensii medii, acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia a această nouă măsură”.

