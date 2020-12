PLUGUȘOR 2021: Aho, aho copii și frați/ Vaccinați, nevaccinați/ Am avut un an perfid/ Cu alegeri și Covid…

Mesaje de Revelion 2021. Clasice, religioase sau amuzante, mesajele de Revelion şi SMS-urile de Revelion pe care le trimiteţi celor dragi trebuie să fie cât mai originale.

Este ultima soluție în acest an extrem de complicat și dureros să fiți alături de prietenii dragi și să le dați speranță. Milioanele de gânduri bune pentru noul an poate vor ajuta. Să fie bine, să nu fie rău. Vă dorim un an nou binecuvântat! Dacă nu aveţi inspiraţie vă ajutăm cu câteva exemple.

– În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?

-Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.

-Sper ca anul care vine să-ţi aducă numai zile albe şi frumoase ca zăpada de pe brazi. La Mulţi Ani!

– Îți doresc ca în anul 2021 să ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 365 de zile cu bogăţie, 8760 ore de înţelepciune, 525600 minute de distracţie şi în final 31536000 de secunde petrecute alături de persoană pe care o iubeşti!

-Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La Mulţi Ani!

– Cățeluș cu părul creţ, să ai jeep-ul în coteţ şi o vilă cu piscină, pe Antonia că vecina. O lopată pentru bani, la anul şi La Mulţi Ani!

– La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

– Anul Nou 2021 să îţi aducă sănătate şi puţină muncă, să fi bună şi iubită şi o viaţă fericită şi mulţi bani, dacă o să ai şi la alţi o să dai.

– Din gama fulgilor ce cad şi din a lor sclipire, eu vă doresc tot cei mai drag, mulţi ani şi fericire! La mulţi ani!

Mesaje de Revelion 2021. Felicitări, urări și SMS-uri pentru Anul Nou

– Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou 2021 Fericit!

– Noul an să vă fie presărat cu realizări remarcabile, împliniri, fericire şi nu în ultimul rând sănătate!

– Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou aşa cum ai visat!

– Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite! La Mulţi Ani 2021!

– Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere, şi în sus cu recunoştinţă! Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri! La mulţi ani 2021!

– Descoperă, învaţă cu adevărat să crezi în frumos, trăieşte sentimentul de împreună, alături de cei dragi!

– Trăiește un adevărat pastel de iarnă, cu valuri de ninsoare. Ascultă-ţi vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra liniştei creată de dânsul fulgilor de nea. Sărbători fericite şi un An Nou 2021 de poveste!

– Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou 2021 e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneşte la drum cu încredere!

– De Anul Nou 2021 ne îmbrăcăm în mod special, gătim în mod special, petrecem în mod special. Toţi ne dorim să fim mai speciali în anul care vine.