Premierul Ciucă anunţă suplimentarea Programului ”Anghel Saligny” cu 15,5 miliarde lei. Alte măsuri vizate de guvern

Ultra-maratonistul Levente Polgar, va alearga, timp de 12 zile, în jur de 1100 de kilometri, de la un capat al României, la altul. Mai exact va alerga din vama Jimbolia până în Vama Veche.

Acesta nu va fi singur ci alături de alergătorii Ailenei Andrei și Cristian Gheorghe care parcurge trasul pe bicicletă.

În drumul lor către mare vor trece prin Arad – Săvârșin – Orăștie – Sibiu – Făgăraș – Fundata – Târgoviște – București –Slobozia – Mihail Kogălniceanu și se vor opri la mai multe monumente. Este vorba despre cea de a treia ediție a evenimentului TransRomânia.

Prima ediție TransRomânia a avut loc în anul 2016, cu Polgar Levente în alergare și Romniceanu Florin pe bicicletă, iar cea de-a doua ediție a avut loc în anul 2020, când Levi a fost însoțit pe bicicletă de Cristian Gheorghe.

TransRomânia este un proiect marca Invictus România, dedicat eroilor României, de ieri și de astăzi și are ca obiectiv promovarea spiritului Invictus și a valorilor naționale.

Cine sunt sportivii

Polgar Levente, 41 ani

,,M-am născut, am crescut și trăiesc în municipiul Aiud, județul Alba. La vârsta de 6 ani, un accident nefericit mi-a schimbat viața – am fost lovit de tren și am rămas fără un braț. Au urmat 2 ani de spitalizare și o recuperare grea și dureroasă.

Accidentul m-a făcut să înțeleg că pentru a reuși să merg mai departe trebuie să fiu puternic, hotărât și disciplinat. Am practicat judo timp de 12 ani și merg regulat la sala de fitness de 20 de ani. Lucrez de 20 de ani în construcții și o fac cu mare drag, din pasiune pot spune.

Primul concurs de alergare la care am participat a fost în anul 2012. De atunci am participat la toate cursele de sky running din țară, la curse de asfalt dar și montane, de la distanțe de 10 km până la 200 de km.

Am participat la cursa regină a ultraatletismului montan, Ultra Trail du Mont Blanc, în anii 2016, 2017 și 2019, fiind primul om cu un handicap care termină această cursă.

Printre concursurile de renume aș mai aminti 7500, Salomon Hungary, Ciucaș X3 și Ultrabug. Concursul meu de suflet rămâne Aiud Marathon, pe care l-am organizat de 4 ori, începând cu anul 2015.

Între proiectele personale, TransRomânia rămâne evenimentul la care am pus cel mai mult suflet. A fost cel mai greu, dar mi-a adus și cele mai mari satisfacții. Acest efort deosebit l-am depus în onoarea eroilor care s-au jertfit pentru țara noastră.”

Cristian Gheorghe, 28 ani

,,Sunt originar din Râmnicu Vâlcea și mi-am descoperit pasiunea pentru sport încă de mic, datorită tatălui meu care m-a îndemnat către fotbal, karate și înot. Mai târziu, am practicat Brazilian Jiu Jitsu si am început să alerg în mod regulat.

Printre cele mai mari reușite personale pot enumera: ascensiunea pe vârful Mont Blanc, parcurgerea drumului El Camino de Santiago (peste 800 km), alergarea Portugaliei de la S la N pe o distanta de 920 km, turul Romaniei cu bicicleta (traseu care m-a purtat prin toate judetele Romaniei) – 3200 km in 30 de zile, alergarea Coastei de Azur, participarea la cursa 1000 km Balkan Challenge, TranRomania cu Levi in 2020, maratonului montan Măcin, maratonul Dubai, maratonul Nice-Cannes dar și a ultramaratonului The Nifty Fifty – Alaska.

În același timp am fondat proiectul Sportier.ro – platforma online de anunturi dedicate prestatorilor de servicii sport. Practicând sport am invatat diverse lucruri pe care le aplic si in viata de zi cu zi: imi setez obiective pe care le impart in etape, cand este greu iau lucrurile pe rand si nu iau decizii importante decat dupa un somn bun. Vreau sa inspir oamenii sa creda in ei, sa aiba vise si sa incerce sa le urmeze. Este in regula sa nu reusesti sau sa nu iti iasa ceva din prima, dar cred ca este important sa iei parte la joc nu doar sa fii spectator.”

Andrei Ailenei, 31 ani

,,Am copilărit la Pașcani, județul Iași și am fost de mic o fire foarte activă. Din 2010 am intrat în sistemul militar, iar din 2016 am descoperit pasiunea pentru alergare, în special alergarea de anduranță.

Alte hobby-uri ar fi înotul, drumețiile montane, ski-ul, patinaj, fotbalul, cititul și cântatul. De asemenea, îmi place să mă implic în proiecte de voluntariat. Sunt o fire altruistă, onestă și calmă.

Am avut în ultimii ani câteva proiecte de care îmi aduc aminte cu drag, precum parcurgerea unei porțiuni de 600 km din El Camino în 2018, o drumeție de pe toate cele 14 vârfuri de peste 2500 m din țară în 2019 (428 km, în scop caritabil) și două Everesting-uri în scop caritabil, în 2020 și 2021 (cumularea a 8848 m diferență pozitivă de nivel).

Dintre rezultatele de la concursurile de alergare, aș aminti de locurile I la Ultrabug 2021, Romanian Backyard Ultra (228 km) și Neuro Backyard Ultra (193 km) în 2021, Barcelona Ultrarunning 24h (237 km), sau locurile 3 la Bucovina Ultra Rocks (108 km) și Via Transilvanica ultramaraton (161 km).

Din luna septembrie 2021 îmi desfășor activitatea la Biroul gestionare activități militare Invictus din cadrul Statului Major al Apărării, structură care coordonează activitățile de recuperare fizică și psihică prin sport a militarilor răniți în operațiuni militare.”

sursă: Facebook, TransRomânia

