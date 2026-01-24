Connect with us

Aiud

Primăria Aiud face apel către cetățeni să semnaleze cazurile de abandon de câini pe domeniul public

Publicat

acum 21 de secunde

Primăria Aiud face apel către cetățeni să semnaleze cazurile de abandon de câini în spațiul public. Administrația locală atenționază că au fost sesizate situații în care sunt aduși câini din alte zone și lăsați pe domeniul public din Aiud.

”Problema abandonului animalelor nu poate fi ignorată. Doar ieri, serviciul de ecarisaj a capturat 6 câini în zona stadionului. Din păcate, nu este un caz izolat. Acești câini sunt aduși sistematic și abandonați pe domeniul public.

Recent, au apărut imagini cu un autoturism cu numere de Cluj din care au fost abandonați doi câini pe marginea unui drum județean, într-o comună învecinată cu municipiul nostru. Este foarte probabil ca acești câini să ajungă pe raza UAT-ului nostru.

Facem un apel către cetățeni să ne semnaleze orice caz de abandon. Vă rugăm să filmați sau să fotografiați autoturismele din care sunt abandonați câinii și să transmiteți aceste informații autorităților. Abandonul animalelor este o faptă iresponsabilă și lipsită de umanitate”, a anunțat Primăria Aiud, pe pagina de Facebook.

Ce se întâmplă cu câinii capturați de pe domeniul public

Reprezentanții primăriei explică și ce se întâmplă cu câinii capturați de pe domeniul public.

”Ei sunt duși la adăpost, unde sunt sterilizați și microcipați, apoi sunt pregătiți pentru adopție. Oricine dorește poate adopta un câine, în mod gratuit.

La adăpostul din Aiud, câinii nu sunt eutanasiați, cu excepția unor situații foarte rare, când există probleme grave de sănătate”, transmite primăria.

Prinderea, sterilizarea, microciparea și hrana implică un cost de aproximativ 900 de lei pentru fiecare animal. Aceste cheltuieli sunt suportate din bugetul public, potrivit sursei citate.

