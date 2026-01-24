Connect with us

Furnizarea apei potabile, întreruptă în două localități de lângă Aiud. Avarie la rețea

Publicat

acum 53 de secunde

Furnizarea apei potabie a fost întreruptă, sâmbătă după-amiaza, în două sate de lângă Aiud. A fost semnalată o avarie la rețeaua de distribuție.

Potrivit Apa CTTA SA, se intervine în teren pentru remedierea situației - la Lopadea Nouă și Băgău. Se stimează că reluarea furnizării apei va fi posibilă în jurul orei 17.00.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, locuitorilor le este recomandat să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate imediat la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)
  • Dispeceratul Sucursalei Aiud, la numărul de telefon 0258/ 861 932 (în afara programului Call Center).
