Calendar an școlar 2026-2027: Perioadele propuse pentru cursuri și vacanțe, noutăți. Când va fi prima zi de școală

acum 39 de secunde

Calendar an școlar 2026-2027: cursurile vor începe în 7 septembrie 2026 în noul an școlar și se termină în 18 iunie 2027. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul privind structura anului școlar, cu perioadele de cursuri și vacanțe.

Anul şcolar 2026-2027 începe la data de 1 septembrie 2026, se încheie la data de 31 august 2027. Are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile anului şcolar 2026-2027 încep la data de 7 septembrie 2026.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027.

Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia clasei a IX-a și a XI-a, respectiv pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027.

Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Calendar an școlar 2026-2027. Noutăți

Potrivit ministerului, principala modificare, față de anii școlari anteriori este disponibilitatea a două intervale (săptămâni) între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel de județ, față de trei, în anii anteriori.

”Propunerea este justificată de faptul că, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță)”.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Calendar an școlar 2026-2027. Proiect

Anul şcolar 2026-2027 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță.

Perioade de cursuri:

  • de luni, 7 septembrie 2026,  până vineri, 23 octombrie 2026
  • de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026
  • de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ
  • de luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, până vineri, 23 aprilie 2027
  • de miercuri, 5 mai 2027 până vineri, 18 iunie 2027

Perioade de vacanță:

  • de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026
  • de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027
  • o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 22 februarie – 7 martie 2027
  • de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027
  • de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Școala Altfel și Săptămâna Verde

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Educație

Calendar an școlar 2026-2027: Perioadele propuse pentru cursuri și vacanțe, noutăți. Când va fi prima zi de școală
