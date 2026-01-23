Connect with us

Eveniment

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale

Publicat

acum 4 secunde

Reclasificare a spitalelor publice: Ministrul Alexandru Rogobete a spus că o astfel de reorganizare era necesară pentru că, în prezent, tarifele pentru serviciile medicale sunt diferite şi inechitabile. 

De asemenea, mai spune el, regulile sunt neclare, iar clasificarea actuală nu mai reflectă realitatea din teren.

Vezi și: Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament

Un proiect în acest sens a fost lansat în dezbatere publică, anunță Radio România Actualități.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că în prima categorie vor intra unităţile medicale considerate strategice.

Aceste spitale trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să abordeze cazuri complexe.

Ministrul a explicat că etapa următoare vizează evaluarea celorlalte spitale.

Astfel, noile categorii vor fi: spitale strategice; spitale categoria I; spitale categoria II; spitale categoria III.

Reclasificarea spitalelor publice

Criteriile se aplică următoarelor tipuri de unităţi:

  • spitale judeţene de urgenţă;
  • spitale judeţene clinice de urgenţă (universitare),
  • spitale clinice de urgenţă;
  • spitale clinice monospecialitate;
  • spitale de psihiatrie şi măsuri de siguranţă.

Prin acest act normativ se stabileşte un cadru „unitar de organizare şi funcţionare”, fundamentat pe:

  • tipul şi diversitatea serviciilor medicale furnizate;
  • dotările şi performanţa echipamentelor medicale;
  • resursa umană şi complexitatea cazurilor şi patologiilor tratate;

Spitalele strategice trebuie să îndeplinească cumulativ criterii minime obligatorii, precum:

  • structură UPU;
  • structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
  • unitate de transfuzii sanguine;
  • bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie;
  • secţie ATI clasificată categoria I;
  • dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete);
  • activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă;
  • indicatori clari de calitate (exemplu rata reinternărilor în 48 de ore mai mic sau egal cu 0,5%).

Alexandru Rogobete a subliniat că ierarhizarea nu înseamnă servicii medicale mai slabe, ci este un proces administrativ care reflectă complexitatea serviciilor oferite şi nu valoarea profesională a personalului medical.

Foto: Spitalul Județean Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale
bani pensii
Economieacum 28 de minute

Ajutoare de urgență 2026: cine poate primi sprijin de la stat și în ce condiții. Acte necesare
Economieacum 58 de minute

Peste 600 de unități noi din industria alimentară și mijloace de transport, autorizate de DSVSA în 2025. Ce activități se dezvoltă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 28 de minute

Ajutoare de urgență 2026: cine poate primi sprijin de la stat și în ce condiții. Acte necesare
Economieacum 58 de minute

Peste 600 de unități noi din industria alimentară și mijloace de transport, autorizate de DSVSA în 2025. Ce activități se dezvoltă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 2 zile

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Premiile Oscar 2026: Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție. Filmul care conduce detașat clasamentul
Evenimentacum 7 ore

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 secunde

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale
Evenimentacum 16 ore

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie