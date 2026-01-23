Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale

Reclasificare a spitalelor publice: Ministrul Alexandru Rogobete a spus că o astfel de reorganizare era necesară pentru că, în prezent, tarifele pentru serviciile medicale sunt diferite şi inechitabile.

De asemenea, mai spune el, regulile sunt neclare, iar clasificarea actuală nu mai reflectă realitatea din teren.

Un proiect în acest sens a fost lansat în dezbatere publică, anunță Radio România Actualități.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că în prima categorie vor intra unităţile medicale considerate strategice.

Aceste spitale trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să abordeze cazuri complexe.

Ministrul a explicat că etapa următoare vizează evaluarea celorlalte spitale.

Astfel, noile categorii vor fi: spitale strategice; spitale categoria I; spitale categoria II; spitale categoria III.

Reclasificarea spitalelor publice

Criteriile se aplică următoarelor tipuri de unităţi:

spitale judeţene de urgenţă;

spitale judeţene clinice de urgenţă (universitare),

spitale clinice de urgenţă;

spitale clinice monospecialitate;

spitale de psihiatrie şi măsuri de siguranţă.

Prin acest act normativ se stabileşte un cadru „unitar de organizare şi funcţionare”, fundamentat pe:

tipul şi diversitatea serviciilor medicale furnizate;

dotările şi performanţa echipamentelor medicale;

resursa umană şi complexitatea cazurilor şi patologiilor tratate;

Spitalele strategice trebuie să îndeplinească cumulativ criterii minime obligatorii, precum:

structură UPU;

structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

unitate de transfuzii sanguine;

bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie;

secţie ATI clasificată categoria I;

dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete);

activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă;

indicatori clari de calitate (exemplu rata reinternărilor în 48 de ore mai mic sau egal cu 0,5%).

Alexandru Rogobete a subliniat că ierarhizarea nu înseamnă servicii medicale mai slabe, ci este un proces administrativ care reflectă complexitatea serviciilor oferite şi nu valoarea profesională a personalului medical.

