Evenimente de weekend în Alba: ceremonii cu ocazia sărbătorii Mica Unire, competiții sportive, expoziție de păsări

Evenimente de weekend în Alba. La finalul acestei săptămâni sunt organizate mai multe ceremonii și manifestări ocazionate de sărbătoarea Micii Uniri, atât la Alba Iulia, cât și în alte orașe din județ.

De asemenea, la sala polivalentă din Blaj, va fi meciul de Divizia 1 între Volei Alba-Blaj și CSM Lugoj de la ora 18.00.

La Sebeș, este organizată expoziție de porumbei, alte păsări și animale de companie.

Evenimente de Mica Unire în Alba

Evenimente dedicate Unirii Principatelor Române vor avea loc sâmbătă, 24 ianuarie, în municipiul Alba Iulia, în zona Sălii Unirii și a statuii lui Mihai Viteazul, în Piața Avram Iancu din orașul Câmpeni, precum și în zona Catedralei Ortodoxe din municipiul Aiud.

Ziua Unirii Principatelor Române este marcată în 24 ianuarie, la Alba Iulia, prin următoarele evenimente:

de la ora 10.00 – ceremonie, slujbă religioasă, moment artistic și Hora Unirii interpretată de fanfară, pe esplanada Sălii Unirii, la statuia ecvestră Mihai Viteazul. AICI, detalii

de la ora 18.00 - la Sala Unirii: evenimentul-spectacol ”Drumul Unirii – de la 1859, prin cântec, până la Alba”. AICI, detalii

de la ora 18.00 - la Sala Transilvania a Palatului Principilor Transilvaniei, Corul Unio Vocum, dirijor Darius Toma, va susține concertul de pian și cor ”Revedere”, pe versuri eminesciene. AICI, detalii.

La Aiud, primăria invită locuitorii la Hora Unirii, în 24 ianuarie de la ora 12.00, în centrul orașului. AICI, detalii.

Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită și la Câmpeni. Primăria organizează manifestări în Piața Avram Iancu, sâmbătă, de la ora 12.00.

Expoziție de porumbei, păsări și animale de companie

La Sebeș continuă în weekend expoziţia de porumbei voiajori, de ornament, păsări şi animale de companie. Zeci de crescători participă la eveniment.

Expoziția poate fi vizitată până duminică, 25 ianuarie, ora 13.00, în sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

Programul expoziției

Sâmbătă: orele 8.00 – 18.00

Duminică: orele 8.00 – 13.00

