Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Primăria încheie parteneriat pentru organizarea de competiții sportive

Alba Iulia deține titlul de ”Capitala Tineretului din România 2026”. Pentru a organiza evenimente pentru promovarea tinerilor, primăria intenționează să încheie un parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport. Astfel vor putea fi organizate competiții sportive.

”Având în vedere câștigarea de către Municipiul Alba Iulia a prestigiosului titlu de „Capitala Tineretului din România în anul 2026”, administrația locală își asumă rolul de catalizator pentru un program complex de activități dedicate tinerilor.

Acest program depășește sfera culturală și educațională, incluzând ca pilon central promovarea unui stil de viață activ și sănătos prin sport, esențial pentru dezvoltarea armonioasă a noii generații”, se arată în documentația ce va fi prezentată pentru aprobare consilierilor locali.

Se propune încheierea unui protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Sport pe o perioadă inițială de 2 ani, cu posibilitate de prelungire.

Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Activități sportive

Obiectivul general al acestui parteneriat este promovarea și dezvoltarea integrată a sportului în Municipiul Alba Iulia:

sportul pentru toți (de masă), pentru sănătatea publică și incluziunea socială

sportul de performanță, ca vector de imagine și model aspirațional pentru tineri.

Colaborarea vizează:

organizarea în parteneriat a unor competiții și evenimente sportive de nivel local, național și internațional

creșterea gradului de participare a cetățenilor, în special a tinerilor, la activități fizice sistematice

facilitarea accesului la mecanisme de finanțare specifice infrastructurii și programelor sportive.

